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13:17 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье сохранятся клещевая активность

За неделю количество жителей края, пострадавших от укусов клещей, в 2,3 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

В Пермском крае с начала сезона клещи покусали 13 452 человек. В прошлом году этот показатель составлял 14 463 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 25 августа по 31 августа 2017 года в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 75 человек, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года — 33 пострадавших.

Среди территорий Пермского края, где наибольшая клещевая активность, лидируют Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский районы, Коми-Пермяцкий автономный округ.

В этом году в крае зарегистрировано 92 случая заболевания клещевым энцефалитом, 160 случаев заболевания боррелиозом.

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