В Прикамье сохранятся клещевая активность

В Пермском крае с начала сезона клещи покусали 13 452 человек. В прошлом году этот показатель составлял 14 463 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 25 августа по 31 августа 2017 года в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 75 человек, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года — 33 пострадавших.