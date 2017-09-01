В Прикамье сохранятся клещевая активность
За неделю количество жителей края, пострадавших от укусов клещей, в 2,3 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.
За неделю количество жителей края, пострадавших от укусов клещей, в 2,3 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.
В Пермском крае с начала сезона клещи покусали 13 452 человек. В прошлом году этот показатель составлял 14 463 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор.
С 25 августа по 31 августа 2017 года в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 75 человек, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года — 33 пострадавших.
Среди территорий Пермского края, где наибольшая клещевая активность, лидируют Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский районы,
В этом году в крае зарегистрировано 92 случая заболевания клещевым энцефалитом, 160 случаев заболевания боррелиозом.