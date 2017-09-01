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17:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Татарстане в первый класс пошли 48 тысяч учеников

Первый звонок в Татарстане прозвенел для 48 тысяч учеников. Всего же новый учебный год начался для 402 тысяч школьников республики.

Источник: "Российская газета"

1 сентября в РТ открылись четыре новые школы: две в Казани и по одной — в Высокогорском районе и Набережных Челнах.

В церемонии открытия общеобразовательного учреждения в автограде принял участие президент республики Рустам Минниханов. Он поздравил собравшихся на линейку учеников и родителей с Днем знаний и праздником Курбан-байрам, которые в этом году пришлись на одну дату.

— В данном учебном заведении 13 первых классов. Это говорит о том, что у города большие перспективы. Хорошо, что рождается больше детей. Наша же задача — создавать условия для жизни, строить детские сады, школы, дома, — заявил Минниханов.

В официальном поздравлении с Днем знаний глава региона отметил общенародный характер этого праздника, что подчеркивает огромное значение образования и воспитания молодого поколения.

— День знаний не имеет ни социальных, ни национальных границ, провозглашая поистине фундаментальные общечеловеческие ценности. Каждый год с замиранием сердца тысячи первоклассников ждут свой первый звонок, который откроет им дорогу в увлекательный мир знаний, станет для них началом большого пути во взрослую жизнь. И от того, насколько широкой и светлой будет эта дорога, какие наставники, учителя и преподаватели, будут сопровождать их в школах и вузах, зависит будущее нашей республики и страны в целом, — сказал президент РТ.

Новая школа в 36-м микрорайоне Набережных Челнов рассчитана на 1200 учебных мест. В здании есть два бассейна, основной из которых имеет четыре профессиональные дорожки длиной 25 метров. В этом году в автограде начнется строительство еще одного общеобразовательного учреждения.

Вместе с тем в Советском районе Казани состоялась церемония открытия многопрофильной общеобразовательной школы № 181. Она оснащена двумя спортзалами, двумя бассейнами, тренажерным комплексом, а в классах установлено необходимое современное оборудование. На территории учебного заведения родители первоклашек высадили березовую аллею.

Принимавший участие в торжественной линейке премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что за последние годы в республике было отремонтировано около тысячи дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений, за пять лет было возведено 36 новых школ.

За несколько часов до начала торжественных школьных линеек в мечетях республики состоялись праздничные намазы по случаю Курбан-байрама. В традиционной проповеди муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин рассказал о смысле праздника, а также затронул тему важности образования в жизни каждого человека.

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