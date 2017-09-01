В центре Волгограда на День города появятся дополнительные парковки
Дополнительные парковки организуют для волгоградцев 9 и 10 сентября в Центральном районе в связи с празднованием Дня города.
Дополнительные парковки организуют для волгоградцев 9 и 10 сентября в Центральном районе в связи с празднованием Дня города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, машины можно будет оставлять на проезжих частях улиц Комсомольской, Советской, Наумова, Глубокоовражной, 7-й Гвардейской, Гоголя, Володарского, Мира, площади Павших борцов. Кроме того, автомобили разрешать парковать на площадках ТЦ «Пирамида», «Европа-Сити-Молл», «Стройград».
Подробнее о парковочных местах можно узнать здесь.
Напомним, в рамках празднования Дня города в Волгограде пройдет чемпионат России по