В центре Волгограда на День города появятся дополнительные парковки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, машины можно будет оставлять на проезжих частях улиц Комсомольской, Советской, Наумова, Глубокоовражной, 7-й Гвардейской, Гоголя, Володарского, Мира, площади Павших борцов. Кроме того, автомобили разрешать парковать на площадках ТЦ «Пирамида», «Европа-Сити-Молл», «Стройград».

Подробнее о парковочных местах можно узнать здесь.