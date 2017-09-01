В областной столице пройдет фестиваль «Вкусный город-Волгоград»
В День города, 9 сентября, в Комсомольском саду Центрального района Волгограда состоится уникальный гастрономический фестиваль «Вкусный город-Волгоград».
В День города, 9 сентября, в Комсомольском саду Центрального района Волгограда состоится уникальный гастрономический фестиваль «Вкусный город-Волгоград».
В рамках фестиваля запланирована насыщенная и разнообразная программа мероприятий. На одной площадке под открытым небом соберутся
Специально для гостей фестиваля в Комсомольском саду появятся тематические аллеи — Аллея вкуса, Аллея творчества, Аллея мастеров, Аллея фермеров, Аллея друзей, Аллея туризма.
Аллея вкусов порадует гостей специальными предложениями, дегустациями, розыгрышами и фирменными блюдами.
Самые же зрелищные мероприятия развернутся на Главной аллее праздника. Так, «Музей Эйнштейна» покажет