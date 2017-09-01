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15:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В областной столице пройдет фестиваль «Вкусный город-Волгоград»

В День города, 9 сентября, в Комсомольском саду Центрального района Волгограда состоится уникальный гастрономический фестиваль «Вкусный город-Волгоград».

В рамках фестиваля запланирована насыщенная и разнообразная программа мероприятий. На одной площадке под открытым небом соберутся шеф-повара известных кафе и ресторанов Волгограда, фермеры Волгоградской области, представители крупных торговых компаний, мастера народных промыслов.

Специально для гостей фестиваля в Комсомольском саду появятся тематические аллеи — Аллея вкуса, Аллея творчества, Аллея мастеров, Аллея фермеров, Аллея друзей, Аллея туризма.

Аллея вкусов порадует гостей специальными предложениями, дегустациями, розыгрышами и фирменными блюдами.

Самые же зрелищные мероприятия развернутся на Главной аллее праздника. Так, «Музей Эйнштейна» покажет познавательно-профилактическую программу о питании, а также продемонстрирует яркие опыты из «Научной кухни». Профессиональные бариста и рестораторы проведут кулинарные мастер-классы, а кульминацией фестиваля станет шоу «Битва шеф-поваров Поволжья». 5 команд-участников посоревнуются в приготовлении самого вкусного горячего блюда, при этом состав блюда останется для участников загадкой до самого начала соревнования. Итогом фестиваля станет флешмоб от всех его участников и приготовление самого большого салата «По-волгоградски».

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