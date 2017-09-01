В областной столице пройдет фестиваль «Вкусный город-Волгоград»

Самые же зрелищные мероприятия развернутся на Главной аллее праздника. Так, «Музей Эйнштейна» покажет познавательно-профилактическую программу о питании, а также продемонстрирует яркие опыты из «Научной кухни». Профессиональные бариста и рестораторы проведут кулинарные мастер-классы, а кульминацией фестиваля станет шоу «Битва шеф-поваров Поволжья». 5 команд-участников посоревнуются в приготовлении самого вкусного горячего блюда, при этом состав блюда останется для участников загадкой до самого начала соревнования. Итогом фестиваля станет флешмоб от всех его участников и приготовление самого большого салата «По-волгоградски».