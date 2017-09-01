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13:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске общественники проверили ход реконструкции набережной Енисея

31 августа состоялся очередной рабочий штаб Общественного комитета.

Красноярцы продолжают контролировать ход реконструкции набережной реки Енисей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 31 августа состоялся очередной рабочий штаб Общественного комитета.

Напомним, работы по благоустройству набережной начались в конце июля. Сейчас подрядная организация работает на шести из семи участков, определенных под реконструкцию.

Общественники осмотрели первый участок. Здесь уже приступили к укладке резинового покрытия беговой дорожки. Около 200 м выполнено черновым слоем, затем методом напыления будет нанесен еще один слой с цветовым пигментом. Ширина дорожки составляет 2,5 м, протяженность — 1,2 км. Подрядчик предоставляет гарантию на покрытие — 3 года. Представители общественного контроля предложили нанести кроме навигационной разметки для пешеходов и велосипедистов еще и разметку для прыжков с места. Например, для тех, кто готовится к выполнению нормативов ГТО.

На четвертом участке — от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума — на верхнем ярусе на этой неделе рабочие приступили к демонтажу асфальтового покрытия и бордюров. Постепенно идет подготовка для укладки брусчатки.

«На данном участке мы выбились из первоначального графика по объективным причинам. Улица Дубровинского была перекрыта, и нам дали возможность приступить к выполнению работ с опозданием в несколько дней. Сейчас будем наверстывать»
Андрей Перфилов
руководитель проекта ООО «НСК»

Также общественникам были представлены опытные образцы брусчатки в разных цветовых решениях. В итоге большинство представителей комитета высказались за серые оттенки. Как рассказал главный инженер МАУ «Центр спортивных клубов» Евгений Ивашин, эта брусчатка нестандартного размера — 600 на 200 мм и толщиной 80 мм, по своим цветовым характеристикам она также отличается от той, что обычно встречается на улицах Красноярска.

Завершить первый этап благоустройства, запланированный на 2017 год, необходимо в течение 60 календарных дней. Гарантия на выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом — 3 года.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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