В Красноярске общественники проверили ход реконструкции набережной Енисея
31 августа состоялся очередной рабочий штаб Общественного комитета.
31 августа состоялся очередной рабочий штаб Общественного комитета.
Красноярцы продолжают контролировать ход реконструкции набережной реки Енисей. Об этом сообщает
Напомним, работы по благоустройству набережной начались в конце июля. Сейчас подрядная организация работает на шести из семи участков, определенных под реконструкцию.
Общественники осмотрели первый участок. Здесь уже приступили к укладке резинового покрытия беговой дорожки. Около 200 м выполнено черновым слоем, затем методом напыления будет нанесен еще один слой с цветовым пигментом. Ширина дорожки составляет 2,5 м, протяженность — 1,2 км. Подрядчик предоставляет гарантию на покрытие — 3 года. Представители общественного контроля предложили нанести кроме навигационной разметки для пешеходов и велосипедистов еще и разметку для прыжков с места. Например, для тех, кто готовится к выполнению нормативов ГТО.
На четвертом участке — от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума — на верхнем ярусе на этой неделе рабочие приступили к демонтажу асфальтового покрытия и бордюров. Постепенно идет подготовка для укладки брусчатки.
«На данном участке мы выбились из первоначального графика по объективным причинам. Улица Дубровинского была перекрыта, и нам дали возможность приступить к выполнению работ с опозданием в несколько дней. Сейчас будем наверстывать»
Также общественникам были представлены опытные образцы брусчатки в разных цветовых решениях. В итоге большинство представителей комитета высказались за серые оттенки. Как рассказал главный инженер МАУ «Центр спортивных клубов» Евгений Ивашин, эта брусчатка нестандартного размера — 600 на 200 мм и толщиной 80 мм, по своим цветовым характеристикам она также отличается от той, что обычно встречается на улицах Красноярска.
Завершить первый этап благоустройства, запланированный на 2017 год, необходимо в течение 60 календарных дней. Гарантия на выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом — 3 года.
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