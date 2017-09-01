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13:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинск прибывает Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери

В субботу, 2 сентября в Челябинск прибывает древний чудотворный образ, одна из величайших национальных святынь — Чудотворная Фёодоровская икона Божией Матери. Она традиционно почитается православным народом как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах.

«То, что Феодоровская икона Божией Матери чудотворная, подтверждается уже несколькими столетиями. В течение 900 лет люди приходят к этой иконе, молятся Пресвятой Богородице и получают просимое», — рассказал митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Как сообщили в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, икону доставит из Костромы делегация духовенства во главе с митрополитом Костромским и Нерехтским Ферапонтом. В Челябинске ее встретят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе духовенство и верующие по главе с митрополитом Челябинским и Миасским Никодимом.

Сразу по прибытии сонм духовенства совершит перед чудотворной иконой молебен с акафистом. В Челябинске святыня будет находиться до 9 сентября, а затем посетит другие епархии Челябинской митрополии: Златоустовскую — с 9 по 12 сентября, Троицкую — с 12 по 14 сентября, Магнитогорскую — с 14 по 18 сентября.

В епархии уточнили, что впериод пребывания иконы изменятся часы работы Свято-Симеоновского кафедрального собора (ул. Кыштымская, 32). Он будет открыт с 6:30 до 22:00. Утром и вечером в храме будут совершаться обычные богослужения, а в перерывах между ними духовенство Челябинской епархии будет служить перед иконой молебны. В Златоуст икону проводят 9 сентября в 12 часов.

Справка.

Чудотворная Фодоровская икона является одной из древнейших икон Православной Церкви — по преданию ее написал апостол и евангелист Лука.

На Русь святыня прибыла из Византии, и первые летописные известия о ней относятся к XII веку. Чудотворный образ являлся главной святыней мужского монастыре в городе Городец до середины XIII столетия — до того момента, когда иноземные захватчики разорили и сожгли Городец, а икона исчезла из города.

В начале 60-х годов XIII столетия святыня вернулась города и сначала была в соборном храме великомученика Феодора. Позднее образ Царицы Небесной перенесли в воздвигнутый князем Василием Успенский собор, ставший кафедральным храмом города; здесь икона, сразу же после своего явления прославившаяся многими чудотворениями и исцелениями, пребывала до 1929 года.

В годы гонений на Церковь в XX столетии чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы не покинула храмовых стен. Её не забрали в какой-либо музей, она сохранялась как церковная святыня. Учитывая выдающуюся культурно-историческую значимость данной иконы, это уникальный случай в новейшей истории Русской Православной Церкви.

В 1929 году Успенский кафедральный собор Костромы был закрыт и впоследствии разрушен. Чудотворная святыня переходила из храма в храм, пока, наконец, в 1991 году не водворилась в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе города Костромы. Сёстры Богоявленско-Анастасииного монастыря, на территории которого располагается собор, с 1991 года ведут летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Фёдоровской иконы.

В последние годы была возрождена традиция принесения Феодоровской иконы в разные города России. С 28 января по 1 февраля 2009 года чудотворная Фёдоровская икона пребывала в кафедральном соборе Храме Христа Спасителя города Москвы на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. В присутствии этой святыни состоялись избрание и интронизация нового Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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