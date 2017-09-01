Количество магистрантов главного вуза страны выросло в два раза

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Увеличение интереса ко второй ступени получения высшего образования (магистратуре) за последние несколько лет отметили в Белгосуниверситете.

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Вторая ступень высшего образования позволяет не только повышать специалистам квалификацию, но и заниматься научной деятельностью. Традиционно магистрантов больше всего в главном вузе страны, а в последние несколько лет их число увеличилось практически вдвое.

Так, если в 2013 году в магистратуру в БГУ по разным специальностям пошли 886 человек, то в этом году на вторую ступень зачислен 1701 человек.

Немало в БГУ и аспирантов — по состоянию на 31 августа их 828, а осенью, по завершению приема в аспирантуру, это число может еще возрасти. В перспективе все эти люди — будущие кандидаты наук в ряде областей.