Опрос показал, сколько жителей регионов не хотели бы переезжать в Москву

Источник: РИА Новости

Как сообщает ФОМ, 77% опрошенных сообщили, что не хотели бы жить в Москве, об обратном заявили лишь 12% россиян. При этом четверть респондентов назвали Москву «воплощением всего лучшего», тогда как 67% россиян считают российскую столицу просто большим городом.

Согласно данным опроса, почти половина опрошенных (45%) не испытывают никаких чувств по отношению к Москве, у 33% респондентов российская столица вызывает положительные эмоции, а у 19% — отрицательные. Большинство опрошенных (77%) заявили, что их отношение к столице не последние пару лет никак не изменилось, по 10% респондентов заявили об улучшении или ухудшении своего отношения к Москве.

Мнения о том, как к столице относятся жители российских городов и сел разделились: 31% опрошенных считают, что отрицательно; 27% — безразлично; 18% — положительно, а почти четверть опрошенных (24%) затруднились ответить на данный вопрос. Среди причин положительного отношения к Москве жителей город и сел РФ названы наличие рабочих мест, красота российский столицы, высокие зарплаты и уровень образования, а также хороший мэр и развитие города.

Причинами отрицательного отношения к столице названы излишняя зажиточность Москвы по сравнению с остальной страной, «в Москву из регионов идет все финансовые потоки», характер москвичей и прочее.