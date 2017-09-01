Опрос показал, сколько жителей регионов не хотели бы переезжать в Москву
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Большинство россиян (77%), не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу, следует из опроса фонда «Общественное мнение».
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Большинство россиян (77%), не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу, следует из опроса фонда «Общественное мнение».
Как сообщает ФОМ, 77% опрошенных сообщили, что не хотели бы жить в Москве, об обратном заявили лишь 12% россиян. При этом четверть респондентов назвали Москву «воплощением всего лучшего», тогда как 67% россиян считают российскую столицу просто большим городом.
Согласно данным опроса, почти половина опрошенных (45%) не испытывают никаких чувств по отношению к Москве, у 33% респондентов российская столица вызывает положительные эмоции, а у 19% — отрицательные. Большинство опрошенных (77%) заявили, что их отношение к столице не последние пару лет никак не изменилось, по 10% респондентов заявили об улучшении или ухудшении своего отношения к Москве.
Мнения о том, как к столице относятся жители российских городов и сел разделились: 31% опрошенных считают, что отрицательно; 27% — безразлично; 18% — положительно, а почти четверть опрошенных (24%) затруднились ответить на данный вопрос. Среди причин положительного отношения к Москве жителей город и сел РФ названы наличие рабочих мест, красота российский столицы, высокие зарплаты и уровень образования, а также хороший мэр и развитие города.
Опрос «ФОМнибус» проводился