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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, сколько жителей регионов не хотели бы переезжать в Москву

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Большинство россиян (77%), не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: РИА Новости

Как сообщает ФОМ, 77% опрошенных сообщили, что не хотели бы жить в Москве, об обратном заявили лишь 12% россиян. При этом четверть респондентов назвали Москву «воплощением всего лучшего», тогда как 67% россиян считают российскую столицу просто большим городом.

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Согласно данным опроса, почти половина опрошенных (45%) не испытывают никаких чувств по отношению к Москве, у 33% респондентов российская столица вызывает положительные эмоции, а у 19% — отрицательные. Большинство опрошенных (77%) заявили, что их отношение к столице не последние пару лет никак не изменилось, по 10% респондентов заявили об улучшении или ухудшении своего отношения к Москве.

Мнения о том, как к столице относятся жители российских городов и сел разделились: 31% опрошенных считают, что отрицательно; 27% — безразлично; 18% — положительно, а почти четверть опрошенных (24%) затруднились ответить на данный вопрос. Среди причин положительного отношения к Москве жителей город и сел РФ названы наличие рабочих мест, красота российский столицы, высокие зарплаты и уровень образования, а также хороший мэр и развитие города.

Причинами отрицательного отношения к столице названы излишняя зажиточность Москвы по сравнению с остальной страной, «в Москву из регионов идет все финансовые потоки», характер москвичей и прочее.

Опрос «ФОМнибус» проводился 26—27 августа в 104 населенных пункта среди 1500 респондентов.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Eвг _
Однополярный мир. Однополярная Россия.
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