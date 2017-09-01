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13:51 (мск), источник: dostup1.ru

Высокая пожарная опасность прогнозируется в большинстве районов Челябинской области

На юге из-за жары — чрезвычайно высокий риск возникновения лесных возгораний.

Челябинский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о высокой пожарной опасности на территории большинства районов региона 2 и 3 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 1 по 3 сентября в большинстве районов Челябинской области сохранится высокая, в южной половине — местами чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении ЦГМС.

По данным регионального управления МЧС, четвертый класс пожарной опасности из пяти прогнозируется в 23 муниципалитетах: Ашинском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Карталинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском и Чесменском районах, а также в Трехгорном, Троицке, Копейске, Усть-Катаве и Южноуральске.

В предстоящие сутки в регионе возможны туманы, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый 1−6 м/с, ночью будет плюс 8−13, днем в субботу — 24−29 градусов. По предварительным данным, небольшие дожди пройдут в воскресенье, в этот день воздух днем прогреется до плюс 26−31, в горах будет чуть прохладнее.

Напомним, в Челябинске и Коркино до 19 часов 2 сентября продержатся метеоусловия, способствующие скоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, — в этих городах объявлено предупреждение о первой степени экологической опасности.

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