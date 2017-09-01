Рустэм Хамитов поздравил учащихся республики с Днём знаний

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— Поздравляю всех с нашим замечательным праздником — Днём знаний. Как и все, волнуюсь за наших первоклашек, которые идут в первый класс, делают первые шаги в эту школьную жизнь, — сказал руководитель региона. — Также переживаю за 11-классников, которые уже готовятся к выходу во взрослую жизнь. Безусловно, именно сейчас наши ребята ищут место приложения своих сил, понимания того, где они будут работать, учиться, как дальше будет разворачиваться их взрослая жизнь.

Рустэм Хамитов отметил, что педагогический коллектив гимназии № 16 очень сильный, ежегодно выпускает много талантливых ребят, которые в дальнейшем трудятся на благо республики и страны.