Рустэм Хамитов поздравил учащихся республики с Днём знаний

— Поздравляю всех с нашим замечательным праздником — Днём знаний. Как и все, волнуюсь за наших первоклашек, которые идут в первый класс, делают первые шаги в эту школьную жизнь, — сказал руководитель региона. — Также переживаю за 11-классников, которые уже готовятся к выходу во взрослую жизнь. Безусловно, именно сейчас наши ребята ищут место приложения своих сил, понимания того, где они будут работать, учиться, как дальше будет разворачиваться их взрослая жизнь.
Рустэм Хамитов отметил, что педагогический коллектив гимназии № 16 очень сильный, ежегодно выпускает много талантливых ребят, которые в дальнейшем трудятся на благо республики и страны.
— Конечно же, хочу поддержать наших родителей. Мы вместе с вами должны понимать, что от нас зависит очень много и в воспитании детишек, и в том, чтобы они росли настоящими, сильными, крепкими людьми, — подчеркнул Глава Башкортостана. — Поздравляю всех с праздником! Рад тому, что сегодня замечательный день, хорошее настроение, что все мы друг друга любим, ценим, уважаем. В конце концов, наша совместная деятельность, безусловно, даст хорошие плоды.