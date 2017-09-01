КЖД напоминает об отмене электричек в приморском направлении, назначенных на летний период

Речь идёт об электричках на Светлогорском и Зеленоградском направлениях, которые назначали по субботним и воскресным дням. На первом направлении не будут курсировать шесть пригородных поездов (отправлением из Калининграда в 12:40, 14:05 и 16:21; из Светлогорска в 14:03, 15:21 и 18:14).