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15:14 (мск), источник: Клопс.ru

КЖД напоминает об отмене электричек в приморском направлении, назначенных на летний период

В Калининградской области со 2 сентября отменят курсирование нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт об электричках на Светлогорском и Зеленоградском направлениях, которые назначали по субботним и воскресным дням. На первом направлении не будут курсировать шесть пригородных поездов (отправлением из Калининграда в 12:40, 14:05 и 16:21; из Светлогорска в 14:03, 15:21 и 18:14).

На Зеленоградском направлении с 3 сентября и далее по воскресным дням отменят шесть поездов отправлением из Калининграда в 12:14, 13:26 и 16:30; из Зеленоградска в 13:10, 15:25 и 18:46. При этом данные рейсы сохранятся в дни проведения мирового чемпионата фейерверков 2, 9, 16, 23 и 30 сентября.

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