Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Мережко на вступление Пашинина в ряды ВСУ
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Песков впервые высказался на счет расследования ФБК о своем сыне
Песков ответил на сообщения СМИ о поиске соперницы для Путина
Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны РФ
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сбросившую 84 кг Картункову обвинили в анорексии - ответ актрисы
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Калашникова привела Панина к пластическому хирургу – СМИ
Джигурда показал жену в белье: Помогите обнаженной
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
13:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В рейтинг лучших школ страны попали 15 учебных заведений Красноярского края

В рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ.

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») вновь составило список 200 лучших российских школ. Заведения, как и год назад, распределили на основе единственного показателя: сколько выпускников поступили в «приличные» столичные вузы (в ТОП-20 университетов по версии другого рейтинга «Эксперт РА»). В исследовании заметно увеличилось количество школ из Сибири — до 31. В список школ, «в которых формируется интеллектуальная элита России», попали 15 учебных заведений Красноярского края.

В рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ. Школы столичного региона традиционно преобладают. Среди регионов в лидерах — Красноярский край, Свердловская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Третий год подряд лидером рейтинга становится лицей № 1580 при МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Первой в списке красноярских школ вновь оказалась университетская гимназия № 1 «Универс»: 36-е место в российском рейтинге. На одну позицию ниже оказался красноярский Лицей № 7. Третье место заняла Гимназия № 13 Академгородка.

При этом по данным агентства, которое, в свою очередь, опирается на информацию, присланную вузами, большая часть выпускников школ Красноярского края поступила в местные вузы и только 5−10% — в столичные учебные заведения.

«Рейтинг показал: школы-лидеры, как правило, аффилированы с ведущими российскими вузами. Наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах, и школы, состоящие в тесных партнерских отношениях с вузами», — говорится в сопроводительной записке к исследованию.

Добавим, Новосибирская область представлена в рейтинге семью школами, Томская область — четырьмя. При этом лучшая школа Сибири расположена в Томске — это Лицей при ТПУ.

Источник графики: газета «Известия».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Иланском районе инженера-инспектора Гостехнадзора дважды обвинили во взятке
Лавров рассказал об ответе на закрытие диппредставительств в США
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Кандидатом в президенты России может стать женщина
Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаева
В Кабардино-Балкарии более 500 человек заблокированы из-за селя
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Кинопремьеры, которых мы ждем: 20 главных фильмов осени 2017 Немного хорроров и триллеров, немного анимации, для англоманов — экранизация Кристи и продолжение приключений агентов Kingsman, для фанатов комиксов — очередные супергеройские блокбастеры. Словом, посмотреть этой осенью есть на что
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
1 сентября: дети звезд, которые сегодня пошли в первый класс (фото) Каждая мама старается, чтобы ее школьник в День знаний был самым красивым и нарядным. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились звездные родители.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь