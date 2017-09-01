В рейтинг лучших школ страны попали 15 учебных заведений Красноярского края

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») вновь составило список 200 лучших российских школ. Заведения, как и год назад, распределили на основе единственного показателя: сколько выпускников поступили в «приличные» столичные вузы (в ТОП-20 университетов по версии другого рейтинга «Эксперт РА»). В исследовании заметно увеличилось количество школ из Сибири — до 31. В список школ, «в которых формируется интеллектуальная элита России», попали 15 учебных заведений Красноярского края.

В рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ. Школы столичного региона традиционно преобладают. Среди регионов в лидерах — Красноярский край, Свердловская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Третий год подряд лидером рейтинга становится лицей № 1580 при МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Первой в списке красноярских школ вновь оказалась университетская гимназия № 1 «Универс»: 36-е место в российском рейтинге. На одну позицию ниже оказался красноярский Лицей № 7. Третье место заняла Гимназия № 13 Академгородка.

При этом по данным агентства, которое, в свою очередь, опирается на информацию, присланную вузами, большая часть выпускников школ Красноярского края поступила в местные вузы и только 5−10% — в столичные учебные заведения.

«Рейтинг показал: школы-лидеры, как правило, аффилированы с ведущими российскими вузами. Наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах, и школы, состоящие в тесных партнерских отношениях с вузами», — говорится в сопроводительной записке к исследованию.

Добавим, Новосибирская область представлена в рейтинге семью школами, Томская область — четырьмя. При этом лучшая школа Сибири расположена в Томске — это Лицей при ТПУ.