В Новосибирской области родились 185 двоен

Источник: Вести - Новосибирск

За 7 месяцев 2107 года в регионе родились 16179 малышей. Каждый пятнадцатый младенец родился в семье, где уже воспитываются трое или больше детей. Больше всего новорожденных (2654) приняли врачи Новосибирского городского перинатального центра.

«Всего же с начала года двойное счастье поселилось в 185 новосибирских семьях. Это больше, чем в любом другом регионе Сибирского федерального округа», — отметили специалисты.

Средний возраст рожениц в Новосибирской области — 29 лет, 6 женщин стали матерями в возрасте 16 лет и младше. 17 женщин родили первенцев после 45 лет.