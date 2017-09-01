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13:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области родились 185 двоен

В Новосибирской области родились 185 двоен, об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

За 7 месяцев 2107 года в регионе родились 16179 малышей. Каждый пятнадцатый младенец родился в семье, где уже воспитываются трое или больше детей. Больше всего новорожденных (2654) приняли врачи Новосибирского городского перинатального центра.

«Всего же с начала года двойное счастье поселилось в 185 новосибирских семьях. Это больше, чем в любом другом регионе Сибирского федерального округа», — отметили специалисты.

Средний возраст рожениц в Новосибирской области — 29 лет, 6 женщин стали матерями в возрасте 16 лет и младше. 17 женщин родили первенцев после 45 лет.

По данным Новосибирскстата, рождаемость в регионе снизилась на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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