В Гурьевске открывают центр культуры, построенный на федеральный грант

Здание учреждения было построено в рамках программы создания центров культуры в малых городах сельской местности. Конкурс на привлечение федерального гранта состоялся еще в 2012 году. Калининградская область стала одним из 17 регионов, которая получила соответствующий грант. Он составил 50 млн рублей. Такую же сумму выделил региональный бюджет в рамках программы софинансирования.

Предполагалось, что этих средств будет достаточно для создания современного многофункционального культурного центра, предназначенного для различных видов культурных занятий и находящихся в пределах одной рекреационной территории: театральная сцена, кинозалы, библиотека, студии для занятий музыкой, танцами или изобразительным искусством.