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15:17 (мск), источник: Новый Калининград

В Гурьевске открывают центр культуры, построенный на федеральный грант

В Гурьевске завершили строительство многофункционального центра культуры, федеральные грантовые средства на возведение которого были выделены два года назад. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Здание учреждения было построено в рамках программы создания центров культуры в малых городах сельской местности. Конкурс на привлечение федерального гранта состоялся еще в 2012 году. Калининградская область стала одним из 17 регионов, которая получила соответствующий грант. Он составил 50 млн рублей. Такую же сумму выделил региональный бюджет в рамках программы софинансирования.

Предполагалось, что этих средств будет достаточно для создания современного многофункционального культурного центра, предназначенного для различных видов культурных занятий и находящихся в пределах одной рекреационной территории: театральная сцена, кинозалы, библиотека, студии для занятий музыкой, танцами или изобразительным искусством.

Напомним, что работы по его возведению начались в конце 2015 года.

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