Instagram-подборка: Белорусские звезды на школьных линейках

Разместил праздничную фотографию с дочкой Варварой белорусский певец Александр Солодуха. «С 1 сентября, доченька!» — сопроводил снимок певец.
Белорусская певица, телеведущая и актриса Лариса Грибалева также не обошла стороной этот праздник на своей странице в Instagram. И это не удивительно, ведь в ее семье трое детей.
«Всем нам хорошего учебного года!» — подписала фотоснимки певица.
К слову, поклонникам очень понравились букеты, которые выбрала звезда для школьной линейки — стильные желтые гладиолусы с обилием зелени.
Опубликовал снимок с сыном и белорусский актер, телеведущий, артист комедийного жанра и участник Comedy Club Вадим Галыгин.
«С 1-м сентября!!! С Днем знаний!!!» — написал артист и сопроводил запись хештегом #первоклашка.
Певица, ведущая программы «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» Ольга Плотникова не только разместила фотоснимок с линейки, но и прорекламировала свою программу: «Так начиналось #утро, плавно перетекающее в #день…))) Продолжим #деньвбольшомгороде на #беларусь1, включайте свои телевизоры в 13.00 и поздравляйте своих школьников с Новым учебным годом!!!)»