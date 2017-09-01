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15:45 (мск), источник: БЕЛТА

Instagram-подборка: Белорусские звезды на школьных линейках

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня День знаний — замечательный осенний праздник. Именно 1 сентября дети и их родители, прихватив с собой красивый букет цветов, идут в школу после летних каникул. Предлагаем посмотреть Instagram-подборку фотографий белорусских звезд на школьных линейках.

Источник: БЕЛТА

Разместил праздничную фотографию с дочкой Варварой белорусский певец Александр Солодуха. «С 1 сентября, доченька!» — сопроводил снимок певец.

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Белорусская певица, телеведущая и актриса Лариса Грибалева также не обошла стороной этот праздник на своей странице в Instagram. И это не удивительно, ведь в ее семье трое детей.

«Всем нам хорошего учебного года!» — подписала фотоснимки певица.

К слову, поклонникам очень понравились букеты, которые выбрала звезда для школьной линейки — стильные желтые гладиолусы с обилием зелени.

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Опубликовал снимок с сыном и белорусский актер, телеведущий, артист комедийного жанра и участник Comedy Club Вадим Галыгин.

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«С 1-м сентября!!! С Днем знаний!!!» — написал артист и сопроводил запись хештегом #первоклашка.

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Певица, ведущая программы «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» Ольга Плотникова не только разместила фотоснимок с линейки, но и прорекламировала свою программу: «Так начиналось #утро, плавно перетекающее в #день…))) Продолжим #деньвбольшомгороде на #беларусь1, включайте свои телевизоры в 13.00 и поздравляйте своих школьников с Новым учебным годом!!!)»

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