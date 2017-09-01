Почему зевота так заразительна? Британские ученые объясняют
Британские ученые выяснили, в какой части мозга происходят процессы, заставляющие нас зевать, когда это делают другие.
Британские ученые выяснили, в какой части мозга происходят процессы, заставляющие нас зевать, когда это делают другие.
Читая это, вы вполне можете начать зевать — это заразительно. Почему? Исследователи решили изучить, что именно в нашем мозгу провоцирует эту реакцию.
Группа ученых из Ноттингемского университета выяснила, что этот процесс сосредоточен в части нашего мозга, которая отвечает за моторику.
При этом именно в первичной моторной коре происходят дисфункции, связанные с рядом расстройств, например, синдромом Туретта.
Заразная зевота — распространенная форма так называемого феномена эха — автоматической имитации чужих слов или действий.
Этот феномен наблюдается и в случае с синдромом Туретта, а также другими расстройствами, включая эпилепсию и аутизм.
Чтобы понять, что в такие моменты происходит с мозгом, ученые провели исследования над 36 добровольцами, которые наблюдали за тем, как другие зевают.
Возбудимость
В рамках исследования, опубликованного в журнале Current Biology, некоторым испытуемым позволили зевать, когда им хочется, а других просили сдерживать позывы.
А с помощью внешней транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) можно было повысить возбудимость моторной коры и, следовательно, склонность человека к заразительной зевоте.
«В случае с синдромом Туретта, если мы сможем понизить возбудимость, мы получим возможность ослабить тики — над этим мы и работаем», — говорит профессор когнитивной нейропсихологии Джорджина Джексон, которая работала над исследованием.
«Если мы сможем понять, каким образом изменения возбудимости коры головного мозга вызывают неврологические расстройства, теоретически мы можем избавиться от них, — добавляет ее коллега профессор Стивен Джексон. — Мы изучаем возможность нелекарственного индивидуального лечения. ТМС может оказаться эффективной в регулировании дисбаланса структуры мозга».
Эндрю Гэллап, психолог из Университета штата
«Мы до сих пор относительно мало знаем о том, почему мы зеваем. Ряд исследований указывали на связь между заразительной зевотой и эмпатией, однако выводы в этих работах довольно неоднозначны и непоследовательны, — говорит Гэллап. — Результаты этого исследования дают дополнительные свидетельства в пользу того, что эта заразительность не связана с процессами эмпатии».