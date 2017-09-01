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14:21 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почему зевота так заразительна? Британские ученые объясняют

Британские ученые выяснили, в какой части мозга происходят процессы, заставляющие нас зевать, когда это делают другие.

Источник: Reuters

Читая это, вы вполне можете начать зевать — это заразительно. Почему? Исследователи решили изучить, что именно в нашем мозгу провоцирует эту реакцию.

Группа ученых из Ноттингемского университета выяснила, что этот процесс сосредоточен в части нашего мозга, которая отвечает за моторику.

При этом именно в первичной моторной коре происходят дисфункции, связанные с рядом расстройств, например, синдромом Туретта.

Таким образом, по словам ученых, исследование заразительности зевоты может также приблизить нас к пониманию этих расстройств.

Заразная зевота — распространенная форма так называемого феномена эха — автоматической имитации чужих слов или действий.

Этот феномен наблюдается и в случае с синдромом Туретта, а также другими расстройствами, включая эпилепсию и аутизм.

Чтобы понять, что в такие моменты происходит с мозгом, ученые провели исследования над 36 добровольцами, которые наблюдали за тем, как другие зевают.

Возбудимость

В рамках исследования, опубликованного в журнале Current Biology, некоторым испытуемым позволили зевать, когда им хочется, а других просили сдерживать позывы.

Потребность зевнуть зависела от того, как работает первичная моторная кора каждого человека, — от ее «возбудимости».

А с помощью внешней транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) можно было повысить возбудимость моторной коры и, следовательно, склонность человека к заразительной зевоте.

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«В случае с синдромом Туретта, если мы сможем понизить возбудимость, мы получим возможность ослабить тики — над этим мы и работаем», — говорит профессор когнитивной нейропсихологии Джорджина Джексон, которая работала над исследованием.

«Если мы сможем понять, каким образом изменения возбудимости коры головного мозга вызывают неврологические расстройства, теоретически мы можем избавиться от них, — добавляет ее коллега профессор Стивен Джексон. — Мы изучаем возможность нелекарственного индивидуального лечения. ТМС может оказаться эффективной в регулировании дисбаланса структуры мозга».

Эндрю Гэллап, психолог из Университета штата Нью-Йорк в Олбани, проводивший исследование связи между эмпатией и зевотой, говорит, что использование ТМС — это новаторский подход в изучении заразительной зевоты.

«Мы до сих пор относительно мало знаем о том, почему мы зеваем. Ряд исследований указывали на связь между заразительной зевотой и эмпатией, однако выводы в этих работах довольно неоднозначны и непоследовательны, — говорит Гэллап. — Результаты этого исследования дают дополнительные свидетельства в пользу того, что эта заразительность не связана с процессами эмпатии».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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