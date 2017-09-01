В Уфе пропал 24-летний Рамзиль Габидуллин

Последний раз он выходил на связь 28 августа около 22 часов, сказав, что возвращается домой с работы. Однако домой в тот вечер не вернулся и на следующее утро не появился на в автосервисе. «Документы исчезли вместе с ним, он всегда носил их с собой. Раньше он никогда не пропадал, всегда предупреждал об отлучках», — переживают родственники.