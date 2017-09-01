«Дайте мне хоть лужу грязную»

31 августа 1892 года предприниматель и меценат Павел Третьяков передал в дар Москве свою коллекцию русского искусства. 1287 живописных работ и 518 графических изображений стали основой музея, получившего в 1893 году название «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». К годовщине создания музея Weekend изучил переписку Павла Третьякова с художниками и воспоминания современников и выяснил, что Третьяков думал о главных шедеврах своей коллекции и что думали о них современники.