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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

«Дайте мне хоть лужу грязную»

31 августа 1892 года предприниматель и меценат Павел Третьяков передал в дар Москве свою коллекцию русского искусства. 1287 живописных работ и 518 графических изображений стали основой музея, получившего в 1893 году название «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». К годовщине создания музея Weekend изучил переписку Павла Третьякова с художниками и воспоминания современников и выяснил, что Третьяков думал о главных шедеврах своей коллекции и что думали о них современники.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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