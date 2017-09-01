240 семей из Бубновки Приангарья подали документы для получения выплаты на покупку жилья

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

240 семей из поселка Бубновка подали документы для получения свидетельств на выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. Напомним, все заявления должны были быть поданы до 1 сентября. Шесть семей давно не проживали в населенном пункте, и их фактическое место нахождения неизвестно. В настоящее время заявления приняты от 240 семей (576 человек) на сумму 421 млн рублей. Из них выданы свидетельства 111-ти семьям (251 человек) погорельцев, которые потеряли свое жилье во время пожаров, и 89-ти семьям переселенцев (178 человек), которые переезжают в результате ликвидации населенного пункта. Из них приобрели жилье 48 семей погорельцев, переселенцы пока подбирают необходимые варианты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На сегодняшний день средствами, необходимыми для осуществления соцвыплат для приобретения жилья погорельцам, мы обеспечены в полном объеме. Чтобы помочь людям определиться с выбором, дополнительно в Киренск направлена группа специалистов министерства строительства, дорожного хозяйства, которая непосредственно работает с населением и должна оказать методическое содействие, сопроводить людей на каждом этапе. Губернатор поставил перед правительством задачу — наша работа по помощи пострадавшим будет исполнена в тот момент, когда человек получит ключи, въедет в квартиру, и мы убедимся, что право собственности за ним закреплено», — подчеркнул Руслан Болотов.

Исполняющий обязанности председателя правительства отметил, что в Киренске предприняты все меры по достройке жилых помещений, которые были в высокой степени готовности, и сегодня министр строительства региона Светлана Свиркина, находясь на территории в рабочей командировке, завершает все процедуры для ввода этих домов в эксплуатацию.

В целом по Иркутской области мы предложили для переселения около 450-ти жилых помещений. Видя, что у многих граждан возникли проблемы с документами, мы сопровождаем каждую семью, за ними закреплены кураторы от Минстроя и Минсоцразвития региона, которые помогают им с оформлением документов и сопровождают все их действия по переселению не только на территории Киренского района. Руслан Болотов

По Аларскому району из семи семей пострадавших (17 человек) на сегодняшний день принято шесть заявлений, всем им выданы свидетельства, четыре семьи уже приобрели жилье. В Заларинском районе было принято семь заявлений от семи семей пострадавших, все свидетельства выданы, приобрели жилье пять семей. В Зиминском районе от пострадавших семи семей поступило пока три заявления, на которые выданы свидетельства и уже приобретены жилые помещения. У остальных пока неполный пакет необходимых документов для выдачи свидетельств. В Черемховском районе три пострадавшие семьи приобрели жилые помещения. В Чунском районе по спискам минстроя четыре пострадавшие семьи, подано три заявления, которые обеспечены свидетельствами, приобрела жилье одна семья.

Руслан Болотов отметил, что в Тайшетском районе работа по выдаче свидетельств идет полным ходом. Была непростая ситуация с точки зрения определения прав собственности граждан. По решению губернатора в правительстве была создана комиссия по решению спорных вопросов. В результате первого заседания было принято решение о выдаче свидетельств погорельцам Тайшетского района. Из 51-й семьи, пострадавшей во время пожара, принято 43 заявления, на которые выданы свидетельства, жилье приобрели три семьи.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

Министерство экономического развития РФ приняло решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе Иркутской области. В отличие от других пострадавших от пожаров поселков в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо, пострадали их дома от пожара или нет.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

Погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры 27 июля. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.