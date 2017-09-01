Бабьего лета не будет: синоптики дали прогноз на сентябрь
Бабьего лета не будет. Сентябрь обещают холоднее обычного. Сегодня синоптики дали предварительный прогноз.
Бабьего лета не будет. Сентябрь обещают холоднее обычного. Сегодня синоптики дали предварительный прогноз.
В первой декаде сентября — несколько теплых дней. Затем — погода будет неустойчивой. В северных районах — температура воздуха — ниже климатической нормы на 1−2 градуса. Синоптики советуют поторопиться с уборкой урожая. Первое похолодание в Новосибирск придет уже во вторник.
Ренад Ягудин,