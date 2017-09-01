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14:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бабьего лета не будет: синоптики дали прогноз на сентябрь

Бабьего лета не будет. Сентябрь обещают холоднее обычного. Сегодня синоптики дали предварительный прогноз.

Источник: Вести - Новосибирск

В первой декаде сентября — несколько теплых дней. Затем — погода будет неустойчивой. В северных районах — температура воздуха — ниже климатической нормы на 1−2 градуса. Синоптики советуют поторопиться с уборкой урожая. Первое похолодание в Новосибирск придет уже во вторник.

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Завтра еще довольно прохладно. От 17 до 22 градусов тепла. А третьего числа температура повысится до 22 — 27 градусов». .

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