Бабьего лета не будет: синоптики дали прогноз на сентябрь

В первой декаде сентября — несколько теплых дней. Затем — погода будет неустойчивой. В северных районах — температура воздуха — ниже климатической нормы на 1−2 градуса. Синоптики советуют поторопиться с уборкой урожая. Первое похолодание в Новосибирск придет уже во вторник.