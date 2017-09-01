В двух сёлах Омской области отменили карантин по АЧС

С 31 августа губернатор Омской области Виктор Назаров отменил карантин по африканской чуме свиней в селе Харино Омского района и в деревне Камышино Оконешниковского района. В обоих населённых пунктах полностью ликвидировали очаги инфекции.

Вместе с тем до 1 марта 2018 года на территории этих очагов, а также первой и второй угрожаемой зон, запрещено будет торговать живыми свиньями и продуктами свиноводства.