В двух сёлах Омской области отменили карантин по АЧС
Оба населённых пункта находятся довольно далеко друг от друга.
Оба населённых пункта находятся довольно далеко друг от друга.
С 31 августа губернатор Омской области Виктор Назаров отменил карантин по африканской чуме свиней в селе Харино Омского района и в деревне Камышино Оконешниковского района. В обоих населённых пунктах полностью ликвидировали очаги инфекции.
Вместе с тем до 1 марта 2018 года на территории этих очагов, а также первой и второй угрожаемой зон, запрещено будет торговать живыми свиньями и продуктами свиноводства.
Примечательно, что оба очага, где накануне отменили карантин, расположены отнюдь не по соседству. Село Харино находится на правом берегу Иртыша чуть севернее Советского округа Омска, деревня Камышино — к