На Кубани сотрудников ГИБДД вооружили планшетами для оформления ДТП на месте

Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. В Краснодарском крае начала действовать новая система оформления дорожно транспортных-происшествий: более мобильная и высокотехнологичная.

В случае наступления аварии на дороге, участники должны сообщить об этом в Единый контактный центр ГИБДД по следующему номеру телефона: 250−74−99.

В колл-центре работает оператор, который вносит сведения в специальную базу данных. Заявлению присваивают порядковый номер, в соответствии с которым и будет соблюдаться очередность выезда инспекторов. Для того, чтобы по максимум сэкономить свое время с учетом наступления неприятной дорожной ситуации, при обращении в контактный центр необходимо сообщить номер водительского удостоверения. Тогда инспектор прибудет для оформления во все оружии и сможет подготовить все необходимые документы прямо на месте ДТП.

Дальнейшая схема действий такова: из единого контактного центра информация передается в дежурную часть батальона ДПС. Оттуда на место аварии направляют сотрудника.

В арсенале инспекторов ГИБДД теперь появились планшетные компьютеры. На них установлена специальная программа. Во-первых с помощью приложения появляется возможность отслеживать их местоположение. Во-вторых она разрабатывалась таким образом, чтобы оформление ДТП происходило в онлайн -режиме прямо на месте событий.

В отделе по пропаганде УГИБДД России по Краснодарскому краю напомнили, что участники ДТП не должны покидать место происшествия до приезда сотрудников правоохранительных органов.