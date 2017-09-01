На Кубани сотрудников ГИБДД вооружили планшетами для оформления ДТП на месте
Стационарные пункты прекратили работу с 15 августа.
Стационарные пункты прекратили работу с 15 августа.
Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. В Краснодарском крае начала действовать новая система оформления дорожно транспортных-происшествий: более мобильная и высокотехнологичная.
В случае наступления аварии на дороге, участники должны сообщить об этом в Единый контактный центр ГИБДД по следующему номеру телефона: 250−74−99.
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Дальнейшая схема действий такова: из единого контактного центра информация передается в дежурную часть батальона ДПС. Оттуда на место аварии направляют сотрудника.
В арсенале инспекторов ГИБДД теперь появились планшетные компьютеры. На них установлена специальная программа.
В отделе по пропаганде УГИБДД России по Краснодарскому краю напомнили, что участники ДТП не должны покидать место происшествия до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что внедрение инноваций никак не повлияет на систему европротоколов. Если участники ДТП смогли сами определить виновного, согласны с претензиями в отношении друг друга и сумма ущерба не превышает 50 тыс. рублей, вызвать сотрудников ГИБДД не нужно. Граждане имеют право покинуть место аварии, заполнив европротокол и продолжить урегулирование ситуации, обратившись в свои страховые компании.