Курбан-байрам в 2017 году в Крыму: программа массовых гуляний

Сегодня один из важнейших праздников в исламе — Курбан-байрам. Однако, в связи с тем что праздник выпал в этом году на День знаний, глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 4 сентября, понедельник, выходным днем. Именно поэтому массовые обряды жертвоприношения на полуострове растянутся с 1 по 4 сентября.

ГДЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ?

2 сентября.

— 2 сентября в 16.00 на территории восстановленной старинной мечети в селе Черемисовка (Копюрликой) Белогорского (Карасубазарского) района впервые за долгие годы состоится празднование мусульманского праздника Курбан-байрам, — говорят в Духовном управленим мусульман.

В программе празднования — настоящая сказка для детей. Аниматоры подготовили игру, в которой дети станут героями известных сказок. Кроме того, в программе игры, викторины, конкурсы и подарки. Гостей праздника ждет щедрое угощение.

— 10.00 — в центре пгт Ленино.

— 11.00 — в Севастополе (Байдарская долина).

— 14.00 -19.00 — в центре пгт Раздольное.

— в 14.00 -в Симферополе (массив Каменка).

— Бахчисарайский район, село Угловое.

3 сентября.

— 3 сентября, в воскресенье, в Симферополе пройдут основные праздничные мероприятия с 16.00 до 20.00 в парке имени Тренева.

16.00 — 17.30 — концертная программа (выступления детских и юношеских творческих коллективов и ансамблей со всего Крыма), выставка — ярмарка изделий декоративно-прикладного и народных ремесел, мастер-классы, анимационная программа для детей (шоу мыльных пузырей, конкурсы, подарки), спортивные состязания — национальная борьба куреш, угощения (праздничный плов).

17.30 — 18.00 — официальная часть праздника (приветственное слово, поздравления муфтия мусульман Крыма, соорганизаторов).

18.00 — 18.10 — решающая схватка курешистов на сцене за первое место.

18.15 — 19.55 — выступление ансамбля «Къырым» и ансамбля Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.

19.55 — фейерверк.

— В поселке Красногвардейское (Курман) празднование состоится на территории, прилегающей к мечети Мекке-Джами (улица 20 лет Октября, 2а). Начало в 15.00. В программе праздника: концерт творческих коллективов, детские аттракционы: батут, паровоз, 3D-игра, конные прогулки, а также бесплатно для детей сладкая вата, мороженое, попкорн. Развлекать детей будет любимый клоун. Детей ждут подарки и сюрпризы.

Также на празднике состоятся состязания по национальной крымскотатарской борьбе куреш. Победитель получит главный приз — барана. Всех гостей праздника ждет угощение.

— с. Новониколаевка, Ленинский р-н.

— с. Чистополье, Ленинский р-н.

— Симферополь, микрорайон Белое.

— Судак.

С ПРАЗДНИКОМ !

Муфтий Крыма хаджи Эмирали АБЛАЕВ:

Уважаемые крымчане! Дорогие соотечественники!

От имени Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополя сердечно поздравляю вас с наступающим мусульманским праздником Курбан-байрам!

Этот праздник олицетворяет заботу о ближнем и сострадание к нуждающимся, пробуждает души людей, наполняя сердца милосердием, добром, прощением, благодарностью. Жертва, принесенная ради довольства Аллаха, укрепляет веру, усиливает богобоязненность, очищая сердце от налета бренности бытия.

Пусть Всевышний Аллах наделит нас своей безграничной милостью и милосердием, примет все наши мольбы, пожелания и пожертвования!

Пусть сохраняется мир и согласие, благополучие и процветание во всем мире.

С уважением и добрыми молитвами во всех ваших благих делах.

Депутат Государственной Думы СФ РФ Руслан БАЛЬБЕК:

Дорогие крымчане! Уважаемые соотечественники!

Мы в эти дни празднуем один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам. Курбан-байрам — это праздник послушания Всевышнему, сближения людей, утверждения идеалов добра и милосердия. В эти дни около четырехсот мусульман нашего полуострова находятся в Священных землях Мекки и Медины, многие из них совершают хадж впервые, и молятся за мир и стабильность в нашем общем доме. Пусть Всевышний примет их молитвы.

Отрадно, что в последние годы количество паломников из Крыма увеличивается, и это показатель того, что духовно-нравственное воспитание общества стремительно развивается.

Уверен, что такие праздники укрепляют межконфессиональную и межнациональную дружбу между народами, населяющими нашу благодатную крымскую землю. Дружба и взаимоуважение стирают границы между бедными и богатыми, позволяют укрепить теплые взаимоотношения внутри нашего поликультурного и многонационального общества.

Поздравляю всех крымчан с этим благодатным праздником и желаю, чтобы Всевышний послал вам и вашим семьям достатка, здоровья и тепла. Мы все должны стремиться совершать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ:

Поздравляю мусульман Крыма с праздником Курбан-байрам!

Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к мусульманским святыням, воплощает в себе высокие нравственные идеалы Ислама, символизирует преданность вере, мир и добро, заботу о ближних, сострадание к обездоленным.

В дни празднования совершается древний обряд жертвоприношения.

В нашей республике Курбан-байрам официально объявлен выходным днем.

Крымские мусульмане вносят достойный вклад в развитие полуострова, в укрепление мира и согласия на крымской земле. Строятся и восстанавливаются исламские святыни, совершенствуется организация духовной образовательной деятельности, развиваются просветительские информационные ресурсы, реализуются благотворительные проекты.

Хотел бы особо отметить высокий уровень доверия и взаимопонимания между Советом министров республики и Духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя. Органы государственной власти России и Крыма традиционно оказывают помощь и содействие паломникам, отправляющимся в хадж. В этом году паломничество к святыням Ислама совершили 375 крымчан.

В этот праздничный день желаю всем крымчанам здоровья, мира и благополучия!

ИЗ ИСТОРИИ.

Угощаем всех: чебуреки, янтыки и всевозможные сладости.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа. Фиксированной даты он не имеет. Отмечается спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. По традиции в этот день принято всех угощать едой, в первую очередь бедных и обездоленных.

Мифология праздника восходит к известному библейскому сюжету, который произошел в Мекке в долине Мина: патриарх Авраам (по-арабски — Ибрахим), покорившись воле Аллаха, был готов принести в жертву своего сына. Но Аллах, увидев, что Ибрахим смирился, позволил заменить сына ягненком.

К празднику мусульмане готовятся заранее. Накануне хозяйки пекут хлеб, чебуреки и янтыки, готовят десерты и раздают угощения соседям, знакомым. Праздновать начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, совершив полное омовение. По окончании утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой. Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, где произносится проповедь. По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших.

Затем начинается главный обряд — жертвоприношение. В жертву разрешается приносить не только баранов, но и верблюдов, коров, быков, буйволов, овец и коз. Главное, чтобы животное было здоровое, без изъянов и недостатков. Из мяса животного готовят традиционные блюда, которыми угощаются за праздничной трапезой, а также раздают друзьям, соседям и малоимущим. В праздник принято навещать родственников, дарить подарки родным и близким, а также приглашать за свой стол всех желающих.