Во всех школах Волгоградской области прошли торжественные линейки
В День знаний первый звонок в Волгоградской области прозвенел для 28 тысяч первоклассников.
В День знаний первый звонок в Волгоградской области прозвенел для 28 тысяч первоклассников.
Всего на торжественные линейки сегодня вышли более 250 тысяч школьников. Праздничные мероприятия состоялись в 787 общеобразовательных школах, 536 детских садах, в 200 организациях дополнительного образования и в 61 — профессионального.
Все школьники региона обеспечены бесплатными учебниками, которые предоставляют общеобразовательные учреждения. В 61 школе появился
В 2017 году первокурсниками учреждений профобразования стали 6887 человек. До начала нового учебного года перечень специальностей был скорректирован с учетом потребностей работодателей региона. Так, впервые набор шел на бюджетные места по специальностям: «Металлургия цветных металлов», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Лаборант-аналитик», «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию».
Как сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области, все учреждения прошли проверки межведомственных комиссий, в составе которых работали представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МВД России по Волгоградской области, Росгвардии.
Число школ, которые были вынуждены вести занятия после обеда, уменьшилось со 145 до 134. Это при том, что количество учеников не сократилось, а наоборот, выросло, по сравнению с прошлым годом, на 4,5 тысячи человек. Для обеспечения потребностей жителей новостроек в Волгограде возводятся социальные объекты: так, в жилом районе «Родниковая долина» Советского района скоро появится современная школа на тысячу мест. Отметим, что она станет самым большим образовательным учреждением, построенным за четверть века в Волгоградской области. Планируется, что первый звонок здесь прозвенит уже 1 сентября 2018 года.
Региональные власти ведут важную работу по выполнению требований пожарной безопасности и усилению антитеррористической защищенности объектов образования. Все образовательные организации находятся под физической охраной и оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
Накануне в регионе произошли ландшафтные пожары, в которых социальные учреждения не пострадали: благодаря слаженной работе всех сил 1 сентября первый звонок на торжественных линейках прозвенел и в школах, которые расположены на территориях, оказавшихся в непосредственной близости от большого огня. Людям, лишившимся крова, оказана помощь. Дети из пострадавших семей сегодня сели за парты подготовленными к учебному году: им вручили канцелярские принадлежности, ранее была приобретена необходимые одежда и обувь. Всего в результате пожаров пострадали 6 семей. В них — 10 детей, шестеро из которых — школьники. В Ольховском районе пострадали в результате пожаров три семьи из села Ягодное — дети обучаются в местной школе. В Иловлинском районе пострадала семья Кузьмовых, в которой трое детей, один из них продолжает обучение в Медведевской СОШ. Еще одна семья проживает в Среднеахтубинском районе.
Всем пострадавшим оказана социальная помощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей, в правительство РФ направлен пакет документов для выделения средств для пострадавших.