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14:27 (мск), источник: РИАЦ

Во всех школах Волгоградской области прошли торжественные линейки

В День знаний первый звонок в Волгоградской области прозвенел для 28 тысяч первоклассников.

Источник: РИАЦ

Всего на торжественные линейки сегодня вышли более 250 тысяч школьников. Праздничные мероприятия состоялись в 787 общеобразовательных школах, 536 детских садах, в 200 организациях дополнительного образования и в 61 — профессионального.

Все школьники региона обеспечены бесплатными учебниками, которые предоставляют общеобразовательные учреждения. В 61 школе появился информационно-библиотечный сервис: обновлена инфраструктура чтения и добавлен фонд художественной литературы в электронном виде. Модернизация осуществлена в рамках федеральной целевой программы развития образования, в которой Волгоградская область принимает участие.

В 2017 году первокурсниками учреждений профобразования стали 6887 человек. До начала нового учебного года перечень специальностей был скорректирован с учетом потребностей работодателей региона. Так, впервые набор шел на бюджетные места по специальностям: «Металлургия цветных металлов», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Лаборант-аналитик», «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию».

Как сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области, все учреждения прошли проверки межведомственных комиссий, в составе которых работали представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МВД России по Волгоградской области, Росгвардии.

В Волгоградской области идет работа по сокращению двусменной учебы.

Число школ, которые были вынуждены вести занятия после обеда, уменьшилось со 145 до 134. Это при том, что количество учеников не сократилось, а наоборот, выросло, по сравнению с прошлым годом, на 4,5 тысячи человек. Для обеспечения потребностей жителей новостроек в Волгограде возводятся социальные объекты: так, в жилом районе «Родниковая долина» Советского района скоро появится современная школа на тысячу мест. Отметим, что она станет самым большим образовательным учреждением, построенным за четверть века в Волгоградской области. Планируется, что первый звонок здесь прозвенит уже 1 сентября 2018 года.

Региональные власти ведут важную работу по выполнению требований пожарной безопасности и усилению антитеррористической защищенности объектов образования. Все образовательные организации находятся под физической охраной и оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Накануне в регионе произошли ландшафтные пожары, в которых социальные учреждения не пострадали: благодаря слаженной работе всех сил 1 сентября первый звонок на торжественных линейках прозвенел и в школах, которые расположены на территориях, оказавшихся в непосредственной близости от большого огня. Людям, лишившимся крова, оказана помощь. Дети из пострадавших семей сегодня сели за парты подготовленными к учебному году: им вручили канцелярские принадлежности, ранее была приобретена необходимые одежда и обувь. Всего в результате пожаров пострадали 6 семей. В них — 10 детей, шестеро из которых — школьники. В Ольховском районе пострадали в результате пожаров три семьи из села Ягодное — дети обучаются в местной школе. В Иловлинском районе пострадала семья Кузьмовых, в которой трое детей, один из них продолжает обучение в Медведевской СОШ. Еще одна семья проживает в Среднеахтубинском районе.

Всем пострадавшим оказана социальная помощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей, в правительство РФ направлен пакет документов для выделения средств для пострадавших.

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