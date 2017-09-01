Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет «бабье лето»

По словам руководителя областного Гидрометцентра Алесандра Сушкова, в последние дни среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 2−4 градуса. Статистика за последние годы показывает, что после такого похолодания наступает теплая погода. Обычно это происходит в середине сентября, однако в этом году «бабье лето» может порадовать воронежцев раньше. Не исключено, что это произойдет уже 8 сентября.