Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет «бабье лето»
Похолодание в Воронеже, связанное с южным циклоном, вскоре может смениться периодом теплой и сухой погоды. Прогнозируется, что «бабье лето» придет в город уже в конце следующей недели.
Похолодание в Воронеже, связанное с южным циклоном, вскоре может смениться периодом теплой и сухой погоды. Прогнозируется, что «бабье лето» придет в город уже в конце следующей недели.
По словам руководителя областного Гидрометцентра Алесандра Сушкова, в последние дни среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 2−4 градуса. Статистика за последние годы показывает, что после такого похолодания наступает теплая погода. Обычно это происходит в середине сентября, однако в этом году «бабье лето» может порадовать воронежцев раньше. Не исключено, что это произойдет уже 8 сентября.
Метеорологи не исключают, что на улучшение погодных условий может повлиять азорский антициклон, благодаря которому в Москве началось молодое «бабье лето». Там после серьезного похолодания и сильных дождей установилась малооблачная, тихая и умеренно теплая погода.