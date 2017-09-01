В Усть-Куте к 2019 году построят центральную котельную на древесных отходах

Этот крупнейший лесопереработчик региона готов инвестировать миллиард рублей в теплоисточник на опилках и щепе. На этапе запуска и окупаемости объект будет находиться под управлением ТСЛК, а дальше перейдёт на баланс муниципалитета. Мощность нового источника составит 100 мегаВатт. Уже в 2019-м году планируется заменить центральную котельную Усть-Кута. Сейчас она работает на угле, который завозят за счёт бюджета из Красноярска по железной дороге. Производство тепла из древесных отходов поможет решить две проблемы. На предприятии не будут скапливаться остатки лесопереработки и новая технология позволить снизить тариф для жителей Усть-Кута на 20−30 процентов.