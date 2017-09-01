Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
16:30 (мск), источник: Вести Иркутск

В Усть-Куте к 2019 году построят центральную котельную на древесных отходах

Новую котельную на древесных отходах намерены построить в Усть-Куте. Соглашение подписали глава города, района и генеральный директор «Транссибирской лесной компании».

Источник: Вести Иркутск

Этот крупнейший лесопереработчик региона готов инвестировать миллиард рублей в теплоисточник на опилках и щепе. На этапе запуска и окупаемости объект будет находиться под управлением ТСЛК, а дальше перейдёт на баланс муниципалитета. Мощность нового источника составит 100 мегаВатт. Уже в 2019-м году планируется заменить центральную котельную Усть-Кута. Сейчас она работает на угле, который завозят за счёт бюджета из Красноярска по железной дороге. Производство тепла из древесных отходов поможет решить две проблемы. На предприятии не будут скапливаться остатки лесопереработки и новая технология позволить снизить тариф для жителей Усть-Кута на 20−30 процентов.

— Опыт есть строительства вот таких котельных на отходах лесной промышленности. И очень важно, чтобы этот положительный опыт использовался и здесь в районе, и в регионе в целом. Вот такой эффективный подход к использованию леса и переработке — это стандарт должен быть для лесопромышленного комплекса, — говорит депутат госдумы РФ, руководитель мониторинговой группы «Живой лес» Николай Николаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Путин рассказал, кто станет властелином мира
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Единая Россия приостановила членство Джабраилова в партии
Правительство одобрило проект о запрете порошкового алкоголя
Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь