В Усть-Куте к 2019 году построят центральную котельную на древесных отходах
Новую котельную на древесных отходах намерены построить в
Новую котельную на древесных отходах намерены построить в
Этот крупнейший лесопереработчик региона готов инвестировать миллиард рублей в теплоисточник на опилках и щепе. На этапе запуска и окупаемости объект будет находиться под управлением ТСЛК, а дальше перейдёт на баланс муниципалитета. Мощность нового источника составит 100 мегаВатт. Уже в 2019-м году планируется заменить центральную котельную
— Опыт есть строительства вот таких котельных на отходах лесной промышленности. И очень важно, чтобы этот положительный опыт использовался и здесь в районе, и в регионе в целом. Вот такой эффективный подход к использованию леса и переработке — это стандарт должен быть для лесопромышленного комплекса, — говорит депутат госдумы РФ, руководитель мониторинговой группы «Живой лес» Николай Николаев.