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14:57 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия намерена с понедельника запретить стоянку машин у ТРЦ «Эпицентр»

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» выставят от торгового центра до ул. Горького.

С понедельника будет запрещена стоянка машин у ТРЦ «Эпицентр». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, соответствующие дорожные знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — будут установлены на участке ул. Профессора Баранова от ТРЦ «Эпицентр» до ул. Горького.

Данные знаки были установлены для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения пешеходов.

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