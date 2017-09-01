Мэрия намерена с понедельника запретить стоянку машин у ТРЦ «Эпицентр»
Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» выставят от торгового центра до ул. Горького.
Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» выставят от торгового центра до ул. Горького.
С понедельника будет запрещена стоянка машин у ТРЦ «Эпицентр». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Как пояснили в мэрии, соответствующие дорожные знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — будут установлены на участке ул. Профессора Баранова от ТРЦ «Эпицентр» до ул. Горького.
Данные знаки были установлены для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения пешеходов.