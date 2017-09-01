Уфимский аквапарк закроется на 18 дней на профилактику

Водный аттракцион в столице Башкирии будет закрыт с 11 по 29 сентября включительно на ежегодные плановые профилактические работы, об этом сообщается на официальном сайте аквапарка.

Цель профилактических мероприятий — «обеспечение максимальной безопасности и комфорта посетителей парка». Технические специалисты проведут плановые работы по обслуживанию конструкций горок и других аттракционов: диагностику деталей на предмет износа и другие работы. Профилактические работы проводятся на регулярной основе не реже одного раза в год для обеспечения безопасности и комфорта посетителей.