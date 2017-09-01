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14:45 (мск), источник: АиФ Уфа

Уфимский аквапарк закроется на 18 дней на профилактику

Технические специалисты проверят конструкцию горок и других аттракционов.

Водный аттракцион в столице Башкирии будет закрыт с 11 по 29 сентября включительно на ежегодные плановые профилактические работы, об этом сообщается на официальном сайте аквапарка.

Цель профилактических мероприятий — «обеспечение максимальной безопасности и комфорта посетителей парка». Технические специалисты проведут плановые работы по обслуживанию конструкций горок и других аттракционов: диагностику деталей на предмет износа и другие работы. Профилактические работы проводятся на регулярной основе не реже одного раза в год для обеспечения безопасности и комфорта посетителей.

За неполные четыре года работы парка это уже четвертое его закрытие для проведения профилактических работ, которые обычно длятся от трех недель до месяца.

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