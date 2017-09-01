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14:54 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове желтый код из-за засухи продлится до 10 сентября

Объявленный гидрометеослужбой в Молдове желтый уровень метеоопасности в связи с засухой будет действовать до 10 сентября, несмотря на ожидаемые дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 763 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Actualitati.md

Синоптики призывают экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы. Врачи рекомендует гражданам в зной потреблять в большом количестве воду, овощи и фрукты.

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