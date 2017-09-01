В Молдове желтый код из-за засухи продлится до 10 сентября
Объявленный гидрометеослужбой в Молдове желтый уровень метеоопасности в связи с засухой будет действовать до 10 сентября, несмотря на ожидаемые дожди.
Объявленный гидрометеослужбой в Молдове желтый уровень метеоопасности в связи с засухой будет действовать до 10 сентября, несмотря на ожидаемые дожди.
Синоптики призывают экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы. Врачи рекомендует гражданам в зной потреблять в большом количестве воду, овощи и фрукты.