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15:15 (мск), источник: Интерфакс

Смог ожидается в Свердловской области в выходные — синоптики

Екатеринбург. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области с вечера пятницы.

На сайте регионального Гидрометцентра сообщается, что регионе ожидаются «метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

В связи с этим в регионе действует предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до 20:00 воскресенья.

Кроме того, 1 и 2 сентября в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность.

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