Смог ожидается в Свердловской области в выходные — синоптики
Екатеринбург. 1 сентября.
Екатеринбург. 1 сентября.
На сайте регионального Гидрометцентра сообщается, что регионе ожидаются «метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».
В связи с этим в регионе действует предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до 20:00 воскресенья.
Кроме того, 1 и 2 сентября в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность.