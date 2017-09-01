Лучшей частью ВКС России названа Воронежская военно-воздушная академия
Конкурс проходил с 12 декабря по 31 августа. В Воронеже в День знаний наградили победителей конкурса
Конкурс проходил с 12 декабря по 31 августа. В Воронеже в День знаний наградили победителей конкурса
Всё это время руководство
Критериев много, главные — стопроцентная укомплектованность части вооружением, личным составом и запасами. Участники — более 200 воинских частей от Калининграда до Камчатки. Итог — три победителя: Сызранское военное авиационное училище, Тверская академия имени Жукова и космические войска. Подарки: золотые кубки и машины — для первых мест, квадроциклы и мотоциклы — для призёров.
Наградили лучших в присутствии
Виктор Бондарев, главнокомандующий ВВС России:
«Если на самом деле, коэффициент технической готовности равен единице, почему бы командира не поощрить? Это лично командирам, и все они об этом знают, мы об этом никогда не скрывали. Если он заслужил, он должен достойно быть поощрён».
Владимир Ляпоров, начальник военной академии
«В конкурсе военная академия