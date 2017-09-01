Лучшей частью ВКС России названа Воронежская военно-воздушная академия

Всё это время руководство Воздушно-космических сил России оценивало содержание, правильную эксплуатацию и хранение военной техники — в любое время суток она должна быть в идеальном состоянии.

Критериев много, главные — стопроцентная укомплектованность части вооружением, личным составом и запасами. Участники — более 200 воинских частей от Калининграда до Камчатки. Итог — три победителя: Сызранское военное авиационное училище, Тверская академия имени Жукова и космические войска. Подарки: золотые кубки и машины — для первых мест, квадроциклы и мотоциклы — для призёров.

Наградили лучших в присутствии курсантов-первокурсников. Новобранцев, кстати, в этом году, более 3,5 тысяч, четверть из них — иностранцы.

Виктор Бондарев, главнокомандующий ВВС России:

«Если на самом деле, коэффициент технической готовности равен единице, почему бы командира не поощрить? Это лично командирам, и все они об этом знают, мы об этом никогда не скрывали. Если он заслужил, он должен достойно быть поощрён».

Владимир Ляпоров, начальник военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова (Тверь):