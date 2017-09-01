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15:03 (мск), источник: Volga News

В выходные синоптики прогнозируют местами дожди и грозы

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.

В пятницу, 1 сентября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 23… 28 °C. Ветер восточный 6−11 м/с.

В субботу, 2 сентября, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 15… 20 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 27 до 32 °C. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Столбик термометра опустится от 20 до 15 °C. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 23… 28 °C, на западе области до 20 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

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