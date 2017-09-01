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14:56 (мск), источник: БЕЛТА

Первый в области таможенный класс открылся в школе № 1 Бреста

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В средней школе № 1 Бреста открылся сегодня первый в области таможенный класс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне.

Источник: БЕЛТА

Таможенный класс в первой школе появился в параллели восьмиклассников и имеет отличительную букву «Т». Ребята проявили интерес к новинке. Обучаться в таможенном классе изъявили желание многие школьники, поэтому приоритетное право было предоставлено учащимся со средним баллом выше 7 и оценками не ниже данного показателя по профилирующим учебным предметам экономической направленности: математике и иностранному языку.

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Первый набор составил 26 человек: 13 мальчиков и 13 девочек. Занятия они будут посещать в форме темно-синего цвета. Школьники буду углубленно изучать математику и английский язык, а также дополнительно польский или испанский языки. Физическая подготовка для них также включает освоение каратэ с элементами самбо.

Проект предусматривает тесное сотрудничество учащихся с Брестской таможней. Дети станут гостями на различных мероприятиях. В ходе специального курса «Введение в профессию таможенника» для учащихся запланированы экскурсии в пункты пропуска на белорусско-польской и белорусско-украинской границе, ознакомление с экспозицией истории таможни и музеем «Спасенные художественные ценности», посещение присяги, встреч с ветеранами и молодыми сотрудниками, показательных выступлений кинологической службы. На осенних и зимних каникулах в СШ № 1 состоится второй детско-юношеский турнир по мини-футболу «Кубок Меркурия» среди школ города.

Инициатива таможенников реализована в соответствии с решением Брестского горисполкома. Новый профильный класс создан для укрепления связей учащейся молодежи с таможенными органами, профессиональной ориентации выпускников школы для поступления в вузы на специальность «таможенное дело». Его торжественное открытие состоялось сегодня во время линейки, посвященной началу учебного года. В церемонии принял участие начальник Брестской таможни Александр Пихун.

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