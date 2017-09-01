Первый в области таможенный класс открылся в школе № 1 Бреста
1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В средней школе № 1 Бреста открылся сегодня первый в области таможенный класс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне.
1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В средней школе № 1 Бреста открылся сегодня первый в области таможенный класс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне.
Таможенный класс в первой школе появился в параллели восьмиклассников и имеет отличительную букву «Т». Ребята проявили интерес к новинке. Обучаться в таможенном классе изъявили желание многие школьники, поэтому приоритетное право было предоставлено учащимся со средним баллом выше 7 и оценками не ниже данного показателя по профилирующим учебным предметам экономической направленности: математике и иностранному языку.
Первый набор составил 26 человек: 13 мальчиков и 13 девочек. Занятия они будут посещать в форме
Проект предусматривает тесное сотрудничество учащихся с Брестской таможней. Дети станут гостями на различных мероприятиях. В ходе специального курса «Введение в профессию таможенника» для учащихся запланированы экскурсии в пункты пропуска на
Инициатива таможенников реализована в соответствии с решением Брестского горисполкома. Новый профильный класс создан для укрепления связей учащейся молодежи с таможенными органами, профессиональной ориентации выпускников школы для поступления в вузы на специальность «таможенное дело». Его торжественное открытие состоялось сегодня во время линейки, посвященной началу учебного года. В церемонии принял участие начальник Брестской таможни Александр Пихун.