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15:32 (мск), источник: Uralpress.ru

На выходные в пяти городах Челябинской области объявлены НМУ

В пяти городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности. В такие периоды слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, в Челябинске и Коркино НМУ первой степени опасности продлятся с 11 часов 1 сентября до 19 часов 2 сентября.

В Сатке и Карабаше неблагоприятные метеоусловия начнутся 1 сентября в 19 часов и продлятся в Сатке до 19 часов воскресенья, а в Карабаше — до 10 часов понедельника, 4 сентября.

В Троицке НМУ прогнозируют с 14 часов субботы, 2 сентября, до 12 часов воскресенья, 3 сентября.

Челябинцы на страницах в соцсетях жалуются на ухудшение самочувствие во время выбросов. В городе сегодня утром все отмечали туман с запахом химического вещества. «Туман есть, а в 6 утра я от вони проснулась и в 112 знают, что в городе вонища стояла», — отмечает Елена. «Уж больно вонючий туман и густой, и цвет у него не, как у тумана», — констатирует Татьяна.

«У нас в Ленинском уже второй день туман. Еле хожу. Таблетки не помогают. Даже собачка лежит лежкой, травят нас тихонько», — пишет Елена.

«Приехали в центр города на линейку. Дышать невозможно!!! Такая вонь от выбросов! Дышать невозможно!!! Началось першение в горле и кашель!», — негодует Ольга.

Челябинцы собирают подписи под петицией к президенту РФ Владимиру Путину.

Муниципальным образованиям в период НМУ рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха жалобы можно направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон 8−351−237−81−83), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (телефон/факс (351)263−64−90).

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