Минприроды РФ озаботилось вырубкой леса в Сочинском национальном парке

По данным анализа, проведенного WWF России в августе, 10 делянок, находящихся с 2015 года в заповедной зоне национального парка на законных основаниях, были проданы краевым минприроды для коммерческих рубок. Речь идёт о лесных участках на территории Солох-Аульского лесничества. Письмо, в котором изложены эти факты. Всемирный фонд природы направил в письме на имя главы Минприроды РФ Сергея Донского.

«Мы надеемся, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ и администрация Краснодарского края примут соответствующие меры по данному вопиющему случаю, чтобы остановить продажу природного наследия Кавказа», — отметил директор регионального отделения WWF «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.

WWF намерен принять меры по широкой огласке фактов нарушения лесозаготовителями лесного законодательства, когда под разными предлогами, в том числе под видом санитарных рубок, уничтожают самые ценные леса региона.

В свою очередь Минприроды России обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с рубками леса в Сочинском национально парке. Соответствующую телеграмму в надзорное ведомство направил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов. Он просит принять соответствующие меры прокурорского реагирования в связи уже осуществленными и планируемыми рубками ценных пород деревьев на территории Сочинского нацпарка.

Отмечается, что министерство природных ресурсов Краснодарского края затягивает процедуры по переводу земель из категории лесных в земли особо охраняемых природных территорий, тем самым создается возможность для коммерческой заготовки древесины на территории лесничества, фактически, охраняемой природной территории федерального значения.

Ранее факты выборочной рубки дуба на территории Солох-Аульского участкового лесничества были зафиксированы инспекторами Сочинского национального парка. В июне 2017 года материалы по результатам проверки, проведенной управление Росприроднадзора по Кубани, были переданы в правоохранительные органы. Подтвердилось, что общий объём незаконно срубленной древесины составил 9,33 м³, ущерб оценили в 2,3 млн рублей.