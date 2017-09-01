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16:35 (мск), источник: РИА Крым

Президентское кадетское училище в Севастополе открыло двери для 100 первокурсников

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). В День знаний 100 первокурсников Севастопольского президентского кадетского училища (филиала Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге) впервые прошлись строем по плацу комплекса.

Источник: РИА "Новости"

«Примерно 70% первокурсников — жители Крыма и Севастополя. Остальные — из других регионов России: Мурманская область, Сахалин, Камчатка, Салехард, центральная Россия, Москва, Санкт-Петербург», — рассказала РИА Новости (Крым) заместитель начальника училища по учебной работе Елена Масько.

На первый курс в учебное заведение принимают 10-летних мальчиков, закончивших 4-ый класс. Конкурс проходят только лучшие ученики. «Из 100 человек 90 — отличники», — подчеркнула Масько.

Всего в училище в настоящее время обучаются 600 курсантов на шести курсах.

«Мы первый год в статусе Нахимовского военно-морского училища. Если прошлый год мы начинали в процессе перехода, то теперь особый упор делаем на военно-морскую составляющую. В нашем распоряжении специализированные кабинеты, шлюпочная база, тренажеры, а преподаватели — офицеры с большим опытом. В этом году мы хотим поработать с Нахимовским училищем, наших кадетов туда будут приглашать на определенные занятия, чтобы они получили более полное представление о профессии военного моряка», — отметила замначальника филиала.

По ее словам, программа обучения в училище такая же, как в обычной школе, но требования достаточно жесткие.

«Мы усиливаем ряд предметов, которые нам нужны: русский и английский языки, математика, физика, основы военно-морской подготовки, физкультура»
Масько

Закон России об образовании не предусматривает преференций для кадетов при поступлении в военные вузы, однако в училище говорят, что их ученики к поступлению подготовлены лучше, чем выпускники обычных школ. «Все поступают одинаково по сертификатам ЕГЭ, но такая жизненная школа дает преимущества нашим кадетам», — отметила Масько.

По ее словам, в будущем не все выпускники кадетского училища обязательно станут военными моряками. «Дети должны выбрать сами свою судьбу. Но мы в течение процесса обучения хотели бы, чтобы все-таки это были обязательно защитники Отечества, военно-морские офицеры», — подчеркнула она.

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