Президентское кадетское училище в Севастополе открыло двери для 100 первокурсников
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). В День знаний 100 первокурсников Севастопольского президентского кадетского училища (филиала Нахимовского
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). В День знаний 100 первокурсников Севастопольского президентского кадетского училища (филиала Нахимовского
«Примерно 70% первокурсников — жители Крыма и Севастополя. Остальные — из других регионов России: Мурманская область, Сахалин, Камчатка, Салехард, центральная Россия, Москва, Санкт-Петербург», — рассказала РИА Новости (Крым) заместитель начальника училища по учебной работе Елена Масько.
На первый курс в учебное заведение принимают 10-летних мальчиков, закончивших 4-ый класс. Конкурс проходят только лучшие ученики. «Из 100 человек 90 — отличники», — подчеркнула Масько.
Всего в училище в настоящее время обучаются 600 курсантов на шести курсах.
«Мы первый год в статусе Нахимовского
По ее словам, программа обучения в училище такая же, как в обычной школе, но требования достаточно жесткие.
«Мы усиливаем ряд предметов, которые нам нужны: русский и английский языки, математика, физика, основы военно-морской подготовки, физкультура»
Закон России об образовании не предусматривает преференций для кадетов при поступлении в военные вузы, однако в училище говорят, что их ученики к поступлению подготовлены лучше, чем выпускники обычных школ. «Все поступают одинаково по сертификатам ЕГЭ, но такая жизненная школа дает преимущества нашим кадетам», — отметила Масько.
По ее словам, в будущем не все выпускники кадетского училища обязательно станут военными моряками. «Дети должны выбрать сами свою судьбу. Но мы в течение процесса обучения хотели бы, чтобы