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15:38 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Сезон охоты на лосей открыт в Нижегородской области, но с ограничениями

С сегодняшнего дня в Нижегородской области открыт сезон охоты на лосей. Но есть ограничения.

До 30 сентября разрешено добывать только взрослых самцов лося на так называемом реву. Кроме этого в комитете госохотнадзора напоминают — в период гона лось агрессивен, он может неожиданно выскочить на охотников, поэтому нужно соблюдать технику безопасности.

В ведомстве отметили, что стрелять можно только по четко видимой цели, но не на шорох в кустах. Напомним, что незаконная охота на лося может повлечь наложение штрафа до двухсот тысяч рублей.

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