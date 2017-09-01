Сезон охоты на лосей открыт в Нижегородской области, но с ограничениями

До 30 сентября разрешено добывать только взрослых самцов лося на так называемом реву. Кроме этого в комитете госохотнадзора напоминают — в период гона лось агрессивен, он может неожиданно выскочить на охотников, поэтому нужно соблюдать технику безопасности.



В ведомстве отметили, что стрелять можно только по четко видимой цели, но не на шорох в кустах. Напомним, что незаконная охота на лося может повлечь наложение штрафа до двухсот тысяч рублей.