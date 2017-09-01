Из Воронежа до Грязей можно будет добираться на скоростном поезде всего за 200 рублей

С 4 сентября пассажиры скоростных поездов № 737/738 и № 739/740 «Москва — Воронеж», которым нужно доехать до станции «Грязи-Воронежские», смогут в день отправления приобретать билеты всего за 200 рублей (и обратно за такую же цену).

Руководство «РЖД» рассказывает, что решило сделать такую акцию в качестве эксперимента по снижению стоимости проезда на отдельных участках дороги. Пока программа «Дневной экспресс» будет работать всего один месяц — до 4 октября.