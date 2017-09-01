150 новых автобусов вышли на городские маршруты 1 сентября

Источник: нижнийновгород.рф

Новые автобусы распределены на маршруты, соединяющие микрорайон «Седьмое небо» с Щербинками и Кузнечихой, ЗКПД-4 с Автозаводом и Верхними Печерами, автостанцию «Щербинки» и Московский вокзал, улицу Долгополова и микрорайон Сортировочный, а также ряд других, пользующихся популярностью у нижегородцев маршрутов.

Так как на некоторые муниципальные маршруты вышли ПАЗы «Вектор», в департаменте транспорта и связи подготовили специальные стикеры, чтобы пассажиры могли сразу отличить муниципальный автобус, на котором действуют проездные, от коммерческого.

«В информационный центр департамента поступают от жителей вопросы, как отличить частный маршрут от социального, где можно расплатиться транспортной картой и воспользоваться льготным проездным. Для этого наше предприятие подготовило стикеры. Большой стикер наклеен на лобовое стекло в правом нижнем углу, чтобы пассажир на остановке мог отличить муниципальный маршрут от маршрута частного перевозчика. Также эти информационные таблички размещены на дверях на входе в транспортное средство», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи Валерий Лунев.