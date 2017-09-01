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15:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске байкеры поздравили школьников с Днем знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байкеры поздравили с Днем знаний учеников средней школы № 127, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

Источник: БЕЛТА

Торжественную линейку к началу нового учебного года в школе совместили с обучающе-развлекательной программой, посвященной ПДД. В ней приняли участие байкеры из столичного мотоклуба Ironpride. Благодаря им школьный музей безопасности дорожного движения пополнился экспозицией, посвященной развитию белорусского мотодвижения. В коллекции появились амуниция с эксклюзивными шевронами мотофестивалей, проходивших на территории Беларуси и странах бывшего СССР за последние 30 лет, спортивным мотоциклом 80-х годов ХХ века.

Алена Волчек напомнила, что в школе № 127 помимо музея действуют центр безопасности дорожного движения, а также автогородок, который представляет собой уменьшенную копию микрорайона Сухарево. Сегодня в школе презентовали инновационную комплексную систему обучения детей безопасному поведению на дороге. Для маленьких участников движения здесь запускают интерактивную игру, в которой им предстоит осваивать разные уровни — пешехода, старшего пешехода, велосипедиста, мотоциклиста, автомобилиста. Высшая категория — регулировщик. Чтобы ее получить, нужно будет продемонстрировать отличное знание ПДД и умение применять правила на практике.

В День знаний в автогородке любой желающий мог покататься на электромобиле, картинге и мотоцикле. Практическое занятие для детей организовали воспитанники столичной детской мотошколы Beldrive. Кроме того, во время праздника сказочные герои проводили обучающие игры по ПДД для школьников, раздавали им памятки и листовки. Все первоклассники получили в подарок дорожные жилеты и фликеры.

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