В Минске байкеры поздравили школьников с Днем знаний

Источник: БЕЛТА

Торжественную линейку к началу нового учебного года в школе совместили с обучающе-развлекательной программой, посвященной ПДД. В ней приняли участие байкеры из столичного мотоклуба Ironpride. Благодаря им школьный музей безопасности дорожного движения пополнился экспозицией, посвященной развитию белорусского мотодвижения. В коллекции появились амуниция с эксклюзивными шевронами мотофестивалей, проходивших на территории Беларуси и странах бывшего СССР за последние 30 лет, спортивным мотоциклом 80-х годов ХХ века.

Алена Волчек напомнила, что в школе № 127 помимо музея действуют центр безопасности дорожного движения, а также автогородок, который представляет собой уменьшенную копию микрорайона Сухарево. Сегодня в школе презентовали инновационную комплексную систему обучения детей безопасному поведению на дороге. Для маленьких участников движения здесь запускают интерактивную игру, в которой им предстоит осваивать разные уровни — пешехода, старшего пешехода, велосипедиста, мотоциклиста, автомобилиста. Высшая категория — регулировщик. Чтобы ее получить, нужно будет продемонстрировать отличное знание ПДД и умение применять правила на практике.