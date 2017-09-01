В Крыму крепость Керчь очистили от 16 тысяч бомб и снарядов

Третий год в Крыму идет масштабное обследование фортификационного памятника, который расположен на сложном холмистом участке, имеет множество скрытых сооружений и густо усеян боеприпасами.

За это время, специалисты Центра «Лидер» МЧС России, в поисках взрывоопасных предметов, буквально сантиметр за сантиметром, изучили 120 гектаров крепости Керчь. Только в этом году 50,31 гектаров земли удалось очистить от смертоносных отголосков минувших дней.

— с 16 июня по 31 августа найдено и обезврежены 15997 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, патроны и даже авиационные бомбы, — рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По итогам этого сезона прошло награждение сотрудников Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России, которые занимались разминированием туристического объекта.