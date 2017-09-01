Госветнадзор по Нижегородской области исследует обнаруженных в Нижнем Новгороде мертвых синиц на предмет болезней
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, сотрудники госветнадзора прибыли на ул. Рождественскую, где у дома № 13, где утром 1 сентября были найдены несколько десятки мертвых синиц.
Трупы птиц забрали для их исследования на предмет болезней, а также для установления причины гибели. Результаты будут известны в ближайшие дни. Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, массовая гибель синиц зафиксирована у дома № 13 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде.
Также большое количество мертвых птиц обнаружили жители микрорайона «Бурнаковский» и 7 микрорайона Сормова.
Ранее сообщалось, что вспышки птичьего гриппа фиксируются в районах Нижнего Новгорода.