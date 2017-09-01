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17:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Госветнадзор по Нижегородской области исследует обнаруженных в Нижнем Новгороде мертвых синиц на предмет болезней

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, результаты исследования будут известны в ближайшие дни.

Согласно информации, сотрудники госветнадзора прибыли на ул. Рождественскую, где у дома № 13, где утром 1 сентября были найдены несколько десятки мертвых синиц.

Трупы птиц забрали для их исследования на предмет болезней, а также для установления причины гибели. Результаты будут известны в ближайшие дни. Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, массовая гибель синиц зафиксирована у дома № 13 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

Также большое количество мертвых птиц обнаружили жители микрорайона «Бурнаковский» и 7 микрорайона Сормова.

Ранее сообщалось, что вспышки птичьего гриппа фиксируются в районах Нижнего Новгорода.

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