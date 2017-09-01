События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 26 августа по 1 сентября 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 26 августа по 1 сентября 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
26 августа. Тропический шторм «Харви» обрушился на
26 августа. В Барселоне устроили массовую акцию против терроризма, организованную в связи с трагедией 17 августа. В марше под лозунгом «Я не боюсь!» приняли участие десятки тысяч человек.
27 августа. В
27 августа. Финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам. Новый эпизод стал самым продолжительным в истории саги, его хронометраж составил 81 минуту. Его посмотрели 16,5 млн зрителей. Съемки последнего, восьмого сезона сериала начнутся в октябре 2017 года.
28 августа. Суд в Красноярске отправил на два месяца под домашний арест владелицу местного пансионата для престарелых, где в результате пожара погибли три постояльца. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
28 августа. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Весной фигуристка проходила трехмесячный курс лечения от анорексии в Европе. Об этом сообщила мать 19-летней спортсменки.
29 августа. Северная Корея запустила очередную ракету неопределенного типа, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это испытание «прелюдией» к удару по Гуаму. Также он лично наблюдал за происходящим.
29 августа. Супруги Макрон взяли из приюта нового члена семьи — собаку по кличке Немо. Это не первый четвероногий обитатель Елисейского дворца, раньше там жил лабрадор Франсуа Олланда.
30 августа. Со всего мира в Мекку (Саудовская Аравия) на ежегодное паломничество прибыли более 1,5 миллионов человек. Хадж является одним из пяти столпов ислама, который обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый мусульманин.
30 августа. В Москве за стрельбу в потолок гостиничного номера был задержан бывший сенатор от Чеченской Республики, известный бизнесмен Умар Джабраилов. Позже он объяснил свои действиям, назвав их «досадной оплошностью». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
31 августа. Британцы почтили память Дианы Спенсер. Со дня смерти «Королевы людских сердец» исполнилось 20 лет: в 1997 году, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже, в машине находилась принцесса Уэльская. Она скончалась в больнице в ту же ночь. Диане было 36 лет.
31 августа. Власти США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, в том числе генконсульство РФ в
1 сентября. В России традиционно отметили День знаний. Во всех школах страны прошли праздничные линейки. Президент Владимир Путин поздравил граждан с праздником во время своего открытого урока в Ярославле.
1 сентября. В пустыне