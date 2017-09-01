Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Почему натуральное — не значит полезное
Подарок, полученной принцессой Дианой от королевы в день свадьбы
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
17:21 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 26 августа по 1 сентября 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

26 августа. Тропический шторм «Харви» обрушился на юго-восточное побережье США. Его называют самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса: за три дня на Хьюстон и другие города штата выпало 50 триллионов литров воды. В Белом доме завили, что президент США Дональд Трамп пожертвует миллион долларов из личных средств на устранение последствий катастрофы. Ранее он в сопровождении жены Меланьи Трамп лично посетил несколько пострадавших от наводнений населенных пунктов, чтобы оценить масштабы ущерба.

Источник: Reuters

26 августа. В Барселоне устроили массовую акцию против терроризма, организованную в связи с трагедией 17 августа. В марше под лозунгом «Я не боюсь!» приняли участие десятки тысяч человек.

Источник: Reuters

27 августа. В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок между непобежденным чемпионом в этом виде спорта Флойдом Мейвезером и бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором. Американец победил техническим нокаутом в 10 раунде.

Источник: AFP 2017

27 августа. Финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам. Новый эпизод стал самым продолжительным в истории саги, его хронометраж составил 81 минуту. Его посмотрели 16,5 млн зрителей. Съемки последнего, восьмого сезона сериала начнутся в октябре 2017 года.

28 августа. Суд в Красноярске отправил на два месяца под домашний арест владелицу местного пансионата для престарелых, где в результате пожара погибли три постояльца. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: РИА "Новости"

28 августа. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Весной фигуристка проходила трехмесячный курс лечения от анорексии в Европе. Об этом сообщила мать 19-летней спортсменки.

Источник: РИА "Новости"

29 августа. Северная Корея запустила очередную ракету неопределенного типа, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это испытание «прелюдией» к удару по Гуаму. Также он лично наблюдал за происходящим.

Источник: AP 2017

29 августа. Супруги Макрон взяли из приюта нового члена семьи — собаку по кличке Немо. Это не первый четвероногий обитатель Елисейского дворца, раньше там жил лабрадор Франсуа Олланда.

Источник: AFP 2017

30 августа. Со всего мира в Мекку (Саудовская Аравия) на ежегодное паломничество прибыли более 1,5 миллионов человек. Хадж является одним из пяти столпов ислама, который обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый мусульманин.

Источник: Reuters

30 августа. В Москве за стрельбу в потолок гостиничного номера был задержан бывший сенатор от Чеченской Республики, известный бизнесмен Умар Джабраилов. Позже он объяснил свои действиям, назвав их «досадной оплошностью». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник: РИА "Новости"

31 августа. Британцы почтили память Дианы Спенсер. Со дня смерти «Королевы людских сердец» исполнилось 20 лет: в 1997 году, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже, в машине находилась принцесса Уэльская. Она скончалась в больнице в ту же ночь. Диане было 36 лет.

Источник: Reuters

31 августа. Власти США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, в том числе генконсульство РФ в Сан-Франциско. При этом пока не идет речи о высылке дипломатов на родину.

Источник: AFP 2017

1 сентября. В России традиционно отметили День знаний. Во всех школах страны прошли праздничные линейки. Президент Владимир Путин поздравил граждан с праздником во время своего открытого урока в Ярославле.

Источник: РИА "Новости"

1 сентября. В пустыне Блэк-Рок в штате Невада проходит ежегодный фестиваль радикального самовыражения Burning Man. На нем собираются люди, которые хотят быть не такими, как все.

Источник: Reuters
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин рассказал, кто станет властелином мира
В Кремле назвали «рейдерским захватом» закрытие консульств в США
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Тарасова обвинила Родченкова в допинговых проблемах России
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь