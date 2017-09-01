События недели в фотографиях

26 августа. Тропический шторм «Харви» обрушился на юго-восточное побережье США. Его называют самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса: за три дня на Хьюстон и другие города штата выпало 50 триллионов литров воды. В Белом доме завили, что президент США Дональд Трамп пожертвует миллион долларов из личных средств на устранение последствий катастрофы. Ранее он в сопровождении жены Меланьи Трамп лично посетил несколько пострадавших от наводнений населенных пунктов, чтобы оценить масштабы ущерба.

Источник: Reuters

26 августа. В Барселоне устроили массовую акцию против терроризма, организованную в связи с трагедией 17 августа. В марше под лозунгом «Я не боюсь!» приняли участие десятки тысяч человек.

Источник: Reuters

27 августа. В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок между непобежденным чемпионом в этом виде спорта Флойдом Мейвезером и бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором. Американец победил техническим нокаутом в 10 раунде.

Источник: AFP 2017

27 августа. Финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам. Новый эпизод стал самым продолжительным в истории саги, его хронометраж составил 81 минуту. Его посмотрели 16,5 млн зрителей. Съемки последнего, восьмого сезона сериала начнутся в октябре 2017 года.

28 августа. Суд в Красноярске отправил на два месяца под домашний арест владелицу местного пансионата для престарелых, где в результате пожара погибли три постояльца. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: РИА "Новости"

28 августа. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Весной фигуристка проходила трехмесячный курс лечения от анорексии в Европе. Об этом сообщила мать 19-летней спортсменки.

Источник: РИА "Новости"

29 августа. Северная Корея запустила очередную ракету неопределенного типа, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это испытание «прелюдией» к удару по Гуаму. Также он лично наблюдал за происходящим.

Источник: AP 2017

29 августа. Супруги Макрон взяли из приюта нового члена семьи — собаку по кличке Немо. Это не первый четвероногий обитатель Елисейского дворца, раньше там жил лабрадор Франсуа Олланда.

Источник: AFP 2017

30 августа. Со всего мира в Мекку (Саудовская Аравия) на ежегодное паломничество прибыли более 1,5 миллионов человек. Хадж является одним из пяти столпов ислама, который обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый мусульманин.

Источник: Reuters

30 августа. В Москве за стрельбу в потолок гостиничного номера был задержан бывший сенатор от Чеченской Республики, известный бизнесмен Умар Джабраилов. Позже он объяснил свои действиям, назвав их «досадной оплошностью». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник: РИА "Новости"

31 августа. Британцы почтили память Дианы Спенсер. Со дня смерти «Королевы людских сердец» исполнилось 20 лет: в 1997 году, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже, в машине находилась принцесса Уэльская. Она скончалась в больнице в ту же ночь. Диане было 36 лет.

Источник: Reuters

31 августа. Власти США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, в том числе генконсульство РФ в Сан-Франциско. При этом пока не идет речи о высылке дипломатов на родину.

Источник: AFP 2017

1 сентября. В России традиционно отметили День знаний. Во всех школах страны прошли праздничные линейки. Президент Владимир Путин поздравил граждан с праздником во время своего открытого урока в Ярославле.

Источник: РИА "Новости"

1 сентября. В пустыне Блэк-Рок в штате Невада проходит ежегодный фестиваль радикального самовыражения Burning Man. На нем собираются люди, которые хотят быть не такими, как все.