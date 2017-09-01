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16:20 (мск), источник: ЮГА.ру

В краснодарскую школу № 66 набрали 20 первых классов

Глава Краснодара Евгений Первышов 1 сентября посетил школу № 66 на улице Уссурийской, где в этом учебном году набрали 20 первых классов, один из них — коррекционный.

Около 700 первоклассников будут учиться в новом корпусе, который ввели в эксплуатацию в апреле.

«Здесь не только самое большое в Краснодаре количество первых классов, но и созданы самые современные и комфортные условия. Планировка и оборудование помещений соответствуют самым высоким стандартам. Это пример того, какие школы городу нужны и какие мы будем строить в дальнейшем», — заявил Первышов.

Мэр посетил школу во время первого урока, темой которого в этом году стало 80-летие «Краснодарского края, его история и современность».

Перед началом учебного года в основном здании 1972 года постройки впервые провели капремонт: заменили шиферную кровлю на профнастил и обшили фасад яркими панелями в той же цветовой гамме, что и новый корпус.

В Краснодаре 1 сентября 90 школ приняли 126 тыс. детей, более 12 тыс. из них — первоклассники, 4,5 тыс. — одиннадцатиклассники.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году краснодарская школа № 93 впервые в России набрала 19 первых классов — от «А» до «У». В этом году в конце августа администрация школы № 66 не исключала, что к 1 сентября появится 21-й класс — 1 «Х».

Напомним, ранее Евгений Первышов заявил, что для ликвидации второй смены в Краснодаре нужно построить около 40 школ.

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