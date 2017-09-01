Уголовное дело начато из-за слухов о VIP-камере Кайрата Жамалиева — Генпрокуратура

Источник: Kazinform

«Прокуратурой области 1 сентября текущего года зарегистрировано начало расследования по уголовному делу по статье 361 части 2 УК РК о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Расследование поручено областному Департаменту национального бюро по противодействию коррупции. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры. Следственные действия начаты в связи с фактами, изложенными в газете «Время» и на телеканале «31».

«Интервью гр. Гудаускас К. от 31 августа по ТВ-каналу “31” о том, что Жамалиев пользуется привилегиями в колонии, имеет сотовый телефон и т.д., требуют проведения следственных действий», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел РК опровергло факты из газеты «Время». Прокуратура Алматинской области по доводам о привилегированных условиях содержания осужденного провела проверку.