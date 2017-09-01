Юный астанчанин установил очередной мировой рекорд
В последний день августа 11-летний Амир Махмет установил мировой рекорд по отжиманиям на бутылках.
В последний день августа 11-летний Амир Махмет установил мировой рекорд по отжиманиям на бутылках.
Мировой рекордсмен по удержанию планки Амир Махмет за один подход отжался на бутылках 53 раза. Сложность этого упражнения в том, что очень трудно удержать баланс между телом и инструментами.
Рекорд зафиксировал представитель Казахстанской книги рекордов Чингиз Кудайбергенов Амир сказал, что посвящает свое достижение всем ученикам Казахстана и желает им хороших оценок и здорового образа жизни.
Амир Махмет — юный представитель семьи Махметовых, известных в Казахстане спортсменов. Мальчик живет в селе Кажымукан в Акмолинской области.