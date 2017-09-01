Так ли страшен вуду, как его малюют?

Источник: Русская служба Би-би-си

Культ, известный магическими ритуалами и жертвоприношениями, снискал сомнительную репутацию на Западе, однако в Бенине, в Западной Африке, вудуизм — одна из официальных религий.

Оплот культа — бенинский район Уида. На ежедневное жертвоприношение к Храму питонов стекаются десятки людей. Под бой барабанов нарядно одетые мужчины и женщины танцуют вокруг корзин с просом, алкоголем и зарезанной курицей.

Внутри храма в яме копошатся полсотни змей, а верующие замаливают грехи на церемонии очищения.

Кровь, змеи и сила

В религии вуду питоны — символ силы. Верующие надеются, что дух Дагбе, которому поклоняются в этом храме, даст им сил изменить свою жизнь.

Но для этого должна пролиться кровь.

Жертвоприношения животных являются важной частью ритуалов вуду | Источник: Русская служба Би-би-си

Первая жертва — курица. Слега спрыснув пол храма кровью птицы, остатки смешивают с просом. Блюдо передают по кругу.

В основе культа вуду — поклонение природе и предкам. В их вселенной живые и усопшие существуют в едином времени и пространстве, а божества помогают им общаться между собой.

Последователи вуду верят, что им воздастся за стремление жить в мире и творить добро, а злонамеренных ждет кара. Аналогичные концепции праведности и греховности существуют в христианстве.

Последователи вуду общаются с богами через молитву и медитацию | Источник: Русская служба Би-би-си

Согласно большинству оценок социологов, примерно 40% населения Бенина считают себя последователями вуду. Еще примерно 27% — христиане, и 22% — мусульмане.

Но, как говорит эксперт по вопросам африканских религий и традиций, профессор социологии и антропологии Доджи Амузуви, многие верующие в Бенине придерживаются «двойной религии».

Здесь часто говорят: “Днем — христиане, ночью — вуду пипл”. Это просто значит, что даже те, кто следуют канонам какой-то религии, все равно сохраняют духовные связи с вуду. Доджи Амузуви Профессор социологии и антропологии

Демонстрация подобного дуализма налицо: по другую сторону площади от Храма питонов стоит католическая церковь.

«Сейчас многие в Бенине недовольны истеблишментом — в стране высокая безработица, — говорит Доджи Амузуви. — Люди приходят в храмы вуду и молятся о лучших временах».

Культ вуду давно практикуется далеко за пределами Африки. Но как он попал в Новый Орлеан и на Гаити?

У кромки моря в Уиде стоит La Porte du Non-Retour (Дверь туда, откуда не возвращаются). Это монумент-арка из камня с резными изображениями людей, закованных в цепи и ведомых к судну работорговцев.

"Дверь туда, откуда не возвращаются" - напоминание о мрачном прошлом Африки | Источник: Русская служба Би-би-си

Отсюда африканских рабов увозили в Америку. Их лишили всего — пожитков и свободы, но не смогли отнять у них вуду — единственное напоминание о доме.

Практиковать вуду на чужбине было опасно. Рабовладельцы часто жестоко наказывали за это. Но гонения лишь укрепляли веру.

Некоторые ритуалы вуду непосвященным могут показаться дикими. Многих отталкивает жертвоприношение животных. Но Амузуви считает, что вуду мало отличается от других религий.

Многие религии сходятся во мнении, что кровь является источником силы, знаком жизни. В христианстве проповедуют, что сила — в крови Иисуса. Вуду учит, что в крови есть сила. Она может умиротворить богов, стать выражением благодарности. Животные считаются важной частью ритуалов вуду. Доджи Амузуви Профессор социологии и антропологии

Режин Ромэн, изучающая феномен вуду, разделяет это мнение.

«Африканцы отправляют культ открыто. Можно прийти посмотреть на жертвоприношения. За это их часто осуждают», — говорит она.

«Подобной открытости нет ни в исламе, ни в иудаизме. Приношение животных в жертву не уникально для вуду. Зайдите в магазин кошерной еды, или халяльной — там продают мясо животных, которых режут с молитвой и не разделывают, пока кровь сама не вытечет».

«В конечном счете отношение к вуду за многие годы нельзя назвать теплым. Поэтому его представляют как нечто плохое», — заключает Ромэн, у которой есть гаитянские и американские корни.

Впервые она узнала о вуду от своей тети на Гаити. Она отправилась по историческому маршруту работорговли, и ее последней остановкой стал Бенин, где она провела больше года.

«Вуду не зло»

Ромэн считает, что негативный образ вуду во многом насажден Голливудом.

«С первой же встречи с вуду, когда на континент прибыли антропологи, о культе сложилось негативное представление. Они не понимали смысла происходящего и в результате понаписали много чего неприятного. Много лет спустя, после вторжения США на Гаити, Голливуд сделал вуду неотъемлемой частью фильмов-ужасов», — говорит исследователь. Режин Ромэн Исследователь культуры вуду

Верховный жрец Даагбо Хунон: "Мир несправедлив к вуду" | Источник: Русская служба Би-би-си

Тем временем процессия от Храма питонов добралась до центра города для финальной части ритуала.

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Больше не бьют барабаны, стихло пение, прекратились танцы. Четырех животных, принесенных в жертву, готовят в больших глиняных котлах. Сваренное мясо делят между собой все участники процессии.

В этот день ритуалы проводит местный верховный жрец вуду Даагбо Хунон.

Он одет в церемониальную одежду с характерным цилиндром. В руках — посох из раковин каури.

Это большой мужчина с зычным голосом. Он с воодушевлением рассказывает о своей вере. По его словам, вуду недопонимают.

«Вуду — не зло. Это не дьявол. Если веришь, и кто-то о тебе плохо думает и хочет причинить тебе зло, вуду тебя защитит. Некоторые говорят, это дьявол. Но мы не верим в дьявола, и даже если он существует, здесь его нет», — рассказывает он.

Хунону очень хочется, чтобы к нему чаще приезжали иностранные гости.

В городке есть ритуал инициации людей, которые приезжают со всего мира, чтобы узнать о религии. Их участ пользоваться лекарственными травами, молиться и медитировать, исполнять религиозные ритуалы.

По словам Хунона, его программа популярна у туристов с Кубы, из США и некоторых стран Европы.

Для многих выходцев из Западной Африки вуду стал символическим возвращением на родину предков.

На церемониях вуду собираются и стар, и млад | Источник: Русская служба Би-би-си

Ромэн также входит в западноафриканскую диаспору. Она считает, что практики вуду стали популярными, потому что помогают возродить забытую самоидентификацию.

Она рассказала мне, что вуду набирает популярность среди молодежи на американском континенте.

«Появился сдвиг — особенно в странах Америки. Молодое поколение хочет открыто заявлять о своей самоидентификации, так как, по-видимому, предыдущее поколение не решалось. А духовная самоидентификация является частью этого. Для некоторых вуду становится инструментом самореализации», — говорит она.

Власти Бенина намерены прилагать все усилия для сохранения религии.

В середине 1990-х был воздвигнут мемориал вуду. Местом для него был выбран святой лес — древнее место поклонения на краю города.

Железные и деревянные тотемы в натуральную величину появились среди высоких деревьев. По задумке создателей мемориала, в этом месте молодежь будет узнавать о наследии вуду.

С поддержкой властей дома и с популяризацией вуду среди потомков рабов в других странах древняя традиция нашла свое место в современном мире.

Pumza Fihlani

BBC News