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17:03 (мск), источник: Nur.kz

Десять самых красивых женщин-мусульманок

Кpaсoта — главное орyжие женщины, способное разжигать войны и вдоxновлять мужчин на свершение великих поступков. Она не зависит от места проживания и вероисповедания, поскольку Бог создал всех на этой планете прекрасными и особенными.

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11
фотографий
11
фотографий

Topsweet.ru подготовили для вас рейтинг из 10 самых красивых женщин-мусульманок из разных уголков мира, которых объединяет не только выдающаяся внешность, но и достойные уважения личностные качества.

Эти женщины принадлежат к разным профессиям, имеют разное мировоззрение и гражданскую позицию, но все они привлекательны, сильны, талантливы и умны.

Это самые шикарные дивы мусульманского мира, поразившие общество сочетанием красоты и таланта, направленным на достижение незаурядных целей, делающих этот мир чуточку лучше.

Шейха Манал (ОАЭ).

Шейха Манал — член правящей семьи Арабских Эмиратов, известная своей роскошной внешностью и активной политической деятельностью.

Шейха, имеющая два высших образования в области дизайна и маркетинга, играет важную роль в укреплении позиций женщин в мусульманском обществе. Она борется за их права во всех социальных, культурных и экономических сферах.

Кроме того, Шейха Манал увлекается художественным искусством, на ее счету множество собственных выставок и грантов, выданных молодым арабским художникам.

Шейха жената на сыне основателя ОАЭ и воспитывает двоих маленьких детей.

Фахрие Эвджен (Турция).

Фахрие — красавица с элегантной внешностью и одна из самых талантливых актрис турецкого кино, которую нередко сравнивают с молодой Моникой Белуччи. Она получила известность благодаря роли в сериале «Расплата за рабство», была лицом с обложки глянцевого журнала VOGUE и участвовала в качестве модели в показах ведущих мировых дизайнеров.

Но не красотой единой: Фахрие знает три иностранных языка — немецкий, испанский и английский, а также уделяет много времени благотворительности и покровительствуя нескольким детским домам в Стамбуле.

Махира Хан (Пакистан).

Махира Хан — молодая звезда родом из Пакистана, которая, снявшись на большом экране всего лишь в 5 фильмах, стала одной из самых высокооплачиваемых актрис своей страны.

Полюбоваться ее актерской игрой можно в сериале «Родственная душа», который удостоился позитивных отзывов критиков во многом благодаря проникновенной и эмоциональной роли Махиры.

В начале 2017 года выйдет фильм «Богатей», в котором пакистанская красавица сыграет свою первую роль в Болливуде. Ей предстоит изобразить девушку гангстера, которая вместе с ним скрывается от преследования опасным полицейским.

Махра аль Мактум (ОАЭ).

Махра аль Мактум — принцесса Дубая, жена богатейшего шейха Мохаммеда аль Мактума. Ее внешность можно назвать эталонной для арабских женщин — коричневые волосы, нежная миндальная кожа, карые глаза и пышные от природы формы, которые принцесса не стесняется демонстрировать.

Махра является активным пользователем соцсетей, на ее постоянно обновляемой страничке в Faceebok можно найти множество фото и последних сведений из жизни арабской красавицы.

Сарин Абдельнур (Ливан).

Сарин завоевала славу и всеобщее признание как певица, на ее счету имеется 3 студийных альбома, однако вскоре продюсеры заметили шикарную внешность и артистичность девушки и позвали ее сниматься на телевидении. В свои 37 лет Сарин считается самой богатой и востребованной кинозвездой Ливана.

В отличие от множества мусульманок, Сарин предпочитает европейскую моду и нередко появляется на публике в открытых, нередко провокационных и сексуальных нарядах, тем самым бросая вызов традиционным ценностям арабского мира.

Муна Абу Сулейман (Саудовская Аравия).

Муна — коренная американка, которая выросла и получила образование в США, а в зрелом возрасте переехала в Саудовскую Аравию. Благодаря своей активной гражданской и политической деятельности, эта красивая женщина была признана одной из самых влиятельных мусульманок в мире.

Она борется за права женщин, пропагандирует свободу средств массовой информации, налаживает дипломатические связи между Востоком и Западом, и с 2007 года является послом доброй воли ООН. Также Муна Сулейман востребована на телевидении, она является соведущей популярнейшего арабского ток-шоу — «Лесть».

Зарина Кхан (Индия).

Зарина — актриса и модель с шикарной, несколько нестандартной для восточных женщин внешностью, которая выглядит величественно, и в тоже время элегантно. Она снимается на большом экране, является лицом множества известных торговых марок, сотрудничает с ведущими модными дизайнерами и занимается активной благотворительной деятельностью.

Практически все фильмы, в которых снимается Зарина, собирают огромную выручку и стают самыми кассовыми картинами Болливуда. Популярность актрисы быстро распространяется за пределами Индии и, весьма вероятно, что вскоре мы увидим ее в картинах ведущих голливудских режиссеров.

Несрин Тафиш (Палестина).

Несрин Тафиш — талантливая палестинская актриса с огромными, гипнотизирующими глазами, которые делают ее внешность необычно выразительной. Будущая звезда родилась в Алеппо и с самого детства начала сниматься в рекламах и получать эпизодические роли в сериалах, а к 20 годам стала одним из самых узнаваемых лиц арабской индустрии развлечений.

В 2011 и 2013 году Несрин удостаивалась титула самой красивой женщины Палестины, и с каждым годом она становится все лучше, лишь подтверждая это почетное звание!

Рехам Хан (Пакистан).

Рехам — журналистка, писательница, телеведущая и просто роскошная женщина. Она длительное время работала в Америке на телеканале ВВС, где была ведущей прогноза погоды, но в 2014 году вернулась домой в Пакистан, чтобы выйти замуж за местного политика Имрана Хана, отстаивающего нетрадиционные для арабов либеральные взгляды.

Рехам известна как искренняя поклонница пения и танцев, а также огромная любительница шоколада. Она любит путешествовать, знает 4 языка и обладает двумя высшими образованиями. Неплохо для красотки с внешностью фотомодели, не правда ли?

Амира ат-Тавиль (Саудовская Аравия).

Не так уж и много благородных принцесс решалось променять богатую беззаботную жизнь на карьеру и политическую деятельность. Амира ат-Тавиль — одна из них.

Она выросла в семье богатейшего шейха Саудовской Аравии и вышла замуж за принца, сына тогдашнего короля страны, но спустя 10 лет их брак распался. При этом развод, инициатором которого стала женщина, является беспрецедентным для арабского мира случаем.

Сейчaс же Амиpе 33 гoда, она обладает феноменальной красотой, и является самой влиятельной мyсульманской женщиной последниx лет. Принцесса возглавляет собственный благотворительный фонд и работает послом, решающим гуманитарные и социальные проблемы арабского народа.

Она посетила свыше 70 стран, обзавелась дружественными отношениями с британской королевской семьей (в частности открыла и совместный центр исследований с принцем Филиппом) и сделала очень много полезного для популяризации образа арабской женщины во всем мире.

За такое редкое сочетания красоты, интеллекта и душевной доброты, Амира ат-Тавиль, саудовская принцесса, получает заслуженное первое место нашего рейтинга!

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Десять самых красивых женщин-мусульманок
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