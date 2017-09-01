36 тысяч первоклассников пошли в школу 1 сентября в Кузбассе

По данным обладминистрации в регионе насчитывается 307 тысяч школьников. Для них 1 сентября прошли торжественные линейки, классные часы и экскурсии, а так же уроки Мира, так как именно 1 сентября началась Вторая мировая война, и уроки безопасности, которые провели для ребят сотрудники МЧС, полиции и ГИБДД.