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16:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

36 тысяч первоклассников пошли в школу 1 сентября в Кузбассе

В первый учебный день в школах региона прошли уроки мира и безопасности.

Кемерово, 1 сентября — АиФ-Кузбасс. Линейки прошли в 669 школах Кузбасса, сообщает пресс-служба областной администрации.

По данным обладминистрации в регионе насчитывается 307 тысяч школьников. Для них 1 сентября прошли торжественные линейки, классные часы и экскурсии, а так же уроки Мира, так как именно 1 сентября началась Вторая мировая война, и уроки безопасности, которые провели для ребят сотрудники МЧС, полиции и ГИБДД.

До конца месяца в школах, лицеях и гимназиях области состоятся лекции, тематические беседы и семинары по противодействию терроризму, экстремизму, детской дорожной безопасности, практические тренировки по действиям во время ЧП.

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