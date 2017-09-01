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17:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Бронзовый бюст Героя России Андрея Шерстянникова открыли в школе Усть-Кута

В Усть-Куте сегодня увековечили память Героя России. На торжественной линейке в шестой школе там открыли бронзовый бюст Андрею Шерстянникову.

Шерстянников закончил эту школу. В возрасте 25-ти лет Андрей погиб во время антитеррористической операции в Чечне. Сегодня на линейку туда пришла его мать и воины-интернационалисты. Учеников и педагогов школы имени Андрея Шерстянникова поздравил с Днём знаний спикер Заксобрания Сергей Брилка, который приехал в Усть-Кут с рабочим визитом.

— Будем Усть-Кут поддерживать — это одна из главных точек роста Иркутской области. Она заслуживает того, чтобы всё менялось. Даже вот эта школа, где мы сегодня находимся, я прошёл по коридорам, побывал в спортзале, в пищеблоке, она требует вмешательства. Ей больше 40-ка лет, вмешательства — капитального ремонта, и мы это обязательно сделаем и в этой школе, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.

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